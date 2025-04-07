環球股災｜道指期貨現跌889點　美十年債息報3.97厘【持續更新】

貿易戰明顯升溫，觸發投資者恐慌情緒， 亞太區股市今日（7日）爆發股災，日本股市﹑上証指數分別挫逾7%，台灣加權指數更瀉9.7%，跌穿2萬點大關。歐洲股市承接亞太區股市跌勢。



【20:21】道指期貨跌889點

道指期貨跌幅再次擴大，截至晚上8時16分，道指期貨跌889點或2.3%，後37425點，標普500指數期貨跌131點或2.59%，報4942點，納指100指數期貨跌519點或3%，報16877點。

歐洲股市方面，德國DAX指數最新報19644點，跌1,060點。英國富時指數跌377點，報7678點。

美國10年期國債最新報3.97厘，跌2.1個基點。

【19:29】道指期貨跌632點

港股期指夜市轉升，最新報20137點，升309點。

道指期貨跌幅縮窄至632點，報37684點。

【19:10】德股跌幅縮至879點

歐洲股市跌幅收窄， 德國DAX指數最新報19825點，跌879點。

美股期貨方面，道指期貨跌幅收窄至719點，最新報37599點。

反映投資者恐慌情緒的標普500VIX指數，升幅縮至6.7%至34.68。

【17:43】意大利股市跌6.6%

歐洲主要股市仍維持逾4%跌幅，德國DAX指數最新報19435點，跌1,269點或6.1%，英國富時指數最新報7687點，跌367點或4.56%，法國CAC指數最新報6852點，跌422點或5.81%，西班牙IBEX指數最新報11719點，跌711點或5.72%，意大利FTSE MIB指數最新報32373點，跌2,276點或6.57%。

美股期貨方面，截至下午5時39分，道指期貨跌1,240點或3.24%，標普500指數期貨跌3.25%或165點，報4908點，納指100指數期貨跌633點或3.64%，報16764點。

反映投資者恐慌情緒的VIX指數期貨報36.55，升12.47%。

匯市方面，美匯指數最新報102.91，跌0.12%。

【16:52】德國股市最新瀉1300點

歐洲股市跌勢持續，德國股市最新報19404點，跌1,300點或6.28%，英國富時指數最新報7657點，跌397點或4.9%，法國CAC指數最新報6867點，跌407點或5.6%，意大利FTSE MIB指數跌2,059點或5.9%，報32590點，西班牙IBEX指數最新報11685點，跌745點或6%。

美股指數期貨方面，截至下午4時49分，道指期貨瀉1,591點或4.15%，報36723點，標普500指數期貨跌239點或4.7%，報4834點，納指100指數期貨跌923點，報16474點。

反映投資者恐慌情緒的VIX指數期貨最新報37.92，升16.69%。

債市方面，美國10年期國債孳息率為3.96厘，跌2.9點子。

【15:28】美匯指數跌至102.27

截至下午3時13分，意大利FTSE MIB指數瀉8.31%或2,880點，報31,769點，西班牙IBEX指數跌1,016點或8.18%，報11414點。德國DAX指數最新報19090點，跌1,614點或7.8%，法國CAC指數最新報6773點，跌501點或6.89%，英國富時指數跌470點或5.84%，報7584點。

美股期貨方面，道指期貨瀉1,617點或4.22%，報36697點，標普500指數期貨最新報4825點，跌248點或4.9%，納指100指數期貨跌1,000點或5.75%，報16397點。

至於反映投資者恐慌情緒的VIX指數最新報38.75，抽升19.15%。

個股方面，Tesla盤前瀉11.05%，報212.97美元，蘋果跌6.05%。

匯市方面，美元兌日圓跌0.97%，報145.51，歐元兌美元升0.68%，報1.1031，英鎊兌美元升0.25%，報1.2919。美匯指數跌0.73%，報102.27。

債市方面，美國10年期國債債息曾跌穿3.9厘，最新報3.903厘，跌8.7點子。