關稅戰｜道指期貨反彈逾700點　現貨金重上3000美元　德股升1%

美國開打貿易戰觸發環球股市連日下挫，其中道指3日內累瀉4,260點，跌幅約1成。經過連日大跌市後，亞太區股市今日（8日）普遍出現反彈，歐洲股市早段亦紛紛上揚。



截至下午4時38分，德國DAX指數最新報19972點，升210點，英國富時指數升110點，報7812點，法國CAC指數最新報6986點，升59點，西班牙IBEX指數最新報11843點，升59點，意大利FTSE MIB指數最新報32948點，升94點。

美國三大指數貨期亦上揚，道指期貨升742點或2%，最新報38708點，標普500指數期貨升77點或1.5%，報5139點，納指100指數期貨升234點或1.35%，報17665點。

標普500VIX期貨跌3.3%

反映投資者恐慌情緒的標普500VIX指數期貨跌1.1或3.3%，報32.07。

債市方面，美國10年期債孳息率最新報4.165厘，升0.8個基點。

黃金：Gold bars are pictured at the plant of gold and silver refiner and bar manufacturer Argor-Heraeus in Mendrisio, Switzerland, July 13, 2022. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

商品市場方面，紐約期金升48.4美元或1.63%，每盎司報3,022美元，現貨金升0.73%，報3,005.15美元。紐約期油最新報60.6美元，跌0.16%。

匯市方面，美匯指數跌0.1%，報103.15。歐元兌美元最新報1.0946，升0.31%，美元兌日圓最新報147.26，跌0.39%，英鎊兌美元升0.34%，報1.2767。