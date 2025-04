關稅戰｜道指期貨反彈逾700點　現貨金重上3000美元　德股升1%

美國開打貿易戰觸發環球股市連日下挫,其中道指3日內累瀉4,260點,跌幅約1成。經過連日大跌市後,亞太區股市今日(8日)普遍出現反彈,歐洲股市早段亦紛紛上揚。



截至下午4時38分,德國DAX指數最新報19972點,升210點,英國富時指數升110點,報7812點,法國CAC指數最新報6986點,升59點,西班牙IBEX指數最新報11843點,升59點,意大利FTSE MIB指數最新報32948點,升94點。

美國三大指數貨期亦上揚,道指期貨升742點或2%,最新報38708點,標普500指數期貨升77點或1.5%,報5139點,納指100指數期貨升234點或1.35%,報17665點。

反映投資者恐慌情緒的標普500VIX指數期貨跌1.1或3.3%,報32.07。

債市方面,美國10年期債孳息率最新報4.165厘,升0.8個基點。

黃金:Gold bars are pictured at the plant of gold and silver refiner and bar manufacturer Argor-Heraeus in Mendrisio, Switzerland, July 13, 2022. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo