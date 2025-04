《路透社》報道,美國正在調查台積電是否違反美國出口管制調查,令台積電所生產的晶片出現在華為的AI處理器中。如果調查屬實,台積電可能因此面臨10億美元(約78億港元)或更多的罰款。



消息人士透露,美國商務部正在調查台積電與內地技術設計公司(Sophgo)的關係,由於上述企業所訂製的台積電晶片,與華為高端Ascend 910B人工智慧處理器中發現的晶片相符。台積電發言人表示,公司始終遵守法律規範,自2020年9月中以來就停止供貨予華為,現正全力配合美國商務部的調查。

台積電:A smartphone with a displayed TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) logo is placed on a computer motherboard in this illustration taken March 6, 2023. (Reuters)