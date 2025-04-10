內地3月CPI按年跌0.1%　市場預期持平　按月跌0.4%

內地公布3月消費價格指數（CPI）按年跌0.1%，預期0%，2月為跌0.7%。與2月相比，3月CPI按月跌0.4%，預期為跌0.2%。



3月份，食品煙酒類價格按年下降0.6%，影響CPI下降約0.17個百分點。食品中，鮮菜價格下降6.8%，影響CPI下降約0.15個百分點；蛋類價格下降1.6%，影響CPI下降約0.01個百分點；糧食價格下降1.5%，影響CPI下降約0.03個百分點；豬肉價格上漲6.7%，影響CPI上漲約0.08個百分點；鮮果價格上漲0.9%，影響CPI上漲約0.02個百分點。

3月份，食品煙酒類價格較2月下降0.9%，影響CPI下降約0.24個百分點。食品中，鮮菜價格下降5.1%，影響CPI下降約0.11個百分點；蛋類價格下降2.7%，影響CPI下降約0.02個百分點；畜肉類價格下降2.2%，影響CPI下降約0.07個百分點，其中豬肉價格下降4.4%，影響CPI下降約0.06個百分點；鮮果價格下降1.6%，影響CPI下降約0.03個百分點。

核心CPI按年升0.5%

至於工業生產者出廠價格指數（PPI）按月下降0.4%，按年下降2.5%。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，這主要受季節性及國際輸入性因素等影響。從邊際變化看，提振消費需求等政策效應進一步顯現，核心CPI明顯回升，按年上漲0.5%，供需結構有所改善，價格呈現一些積極變化。