耀才上財年賺6.13億元　按年增1成

撰文：張偉倫
出版：更新：

耀才證券金融（1428）公布，截至今年3月底止年度，綜合稅後純利約6.13億元，按年上升約10%。

而集團客戶戶口總數約58.71萬個。

耀才證券