「蘋果概念股」急升　瑞聲飆逾6%　美暫緩徵收電子產品高額關稅

美國關稅措施變更不斷，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月13日表示，將就國家安全展開的關稅調查，半導體和整個電子產品供應鏈是重點，又指11日並非公布向電子產品「豁免關稅」，而是被歸入不同的關稅「類別」。另外，特朗普澄清，自中國進口的電子產品仍要支付3月開始生效的20%「芬太尼關稅」。

特朗普說法與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）稍早時間所公布一致，盧特尼克稱電子產品只是暫時自「對等關稅」豁免，將納入即將推出的行業類關稅（sectoral tariffs）。盧特尼克表示，有關半導體、電子產品的關稅措施會在一個月內左右推出，藥品關稅也會在下個月或兩個月內實行。

有機構分析，本次電子產品「避一劫」來自中國的金額全年大約1,000億美元，佔中國出口至美國總額的20%。受消息帶動，恒指高開449點或2.15%，報21363點，科指更大升3.13%。

「蘋果概念股」大反攻，瑞聲﹙2018﹚升6.2%、舜宇光學﹙2382﹚升6.2%、高偉電子﹙1415﹚更升12.1%。

另外，聯想集團﹙0992﹚亦升8.6%、比亞迪電子﹙0285﹚升6.5%、海爾智家﹙6690﹚升3.7%。