恒生指數轉跌7點　港匯上揚　最新報7.7567｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】投資者情緒繼續受到關稅戰最新進展左右，受惠於美國總統特朗普再次對部份產品作出暫時豁免關稅，刺激當地股市三大指數在周一（14日）全線上揚，升幅介乎0.64%至0.79%。亞太區股市方面，日本股市於今日（15日）早段升約400點，重上34300點。匯市方面，美匯指數最新報99.89，升0.25%，惟仍處於100以下。商品市場方面，於亞洲交易時段，金價變動不大。



【09:41】港股轉跌7點

港股轉跌，最新報21409點，跌7點。

港匯最新報7.7567，升0.008%。

【09:20】港股高開186點

恒指最新報21603點，高開186點，國指最新報8031點，高開65點，科指最新報5057點，高開42點。

汽車股今早普遍上揚，蔚來（9866）高開0.9%﹑小鵬（9868）高開0.3%﹑理想汽車（2015）低開0.8%﹑比亞迪（1211）高開4.5%。

出口股方面，申洲（2313）高開1%﹑晶苑（2232）平開﹑創科（0669）高開0.3%。

科技股方面，小米（1810）高開1.3%﹑阿里（9988）高開3.3%﹑美團（3690）高開0.4%﹑騰訊（0700）高開2.3%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.6%﹑友邦（1299）高開0.2%﹑港交所（0388）高開0.6%。