關稅戰｜標普稱中美關係打擊亞太區增長及信心　信用環境將惡化

美國大打關稅戰，中國政府進行反制，雙方互徵入口貨品關稅至逾100%。標準普爾今日發表報告，指中美關係對亞太地區的增長和信心造成打擊，隨著市場波動持續，更為嚴格的融資條件將加劇流動性壓力，不利亞太區信用環境。



標普題為「亞太信用環境特別更新：中美關係陷入未知領域」的報告指出，儘管美國總統特朗普宣布暫停90天的對等關稅，並對電子入口產品立場有所軟化，為亞太經濟提供了一些喘息，但該地區還未脫險。

報告指出，因應中美關係最近的升級和美國不確定的貿易政策正在打擊亞太地區的增長和信心，亞太信用環境將惡化。美國威脅和徵收關稅將減緩全球貿易和信心。該地區對中美出口的依賴，將對製造商和小型經濟體造成巨大打擊。美國政府一旦再次開徵2025年4月2日宣布的針對中國以外經濟體的關稅，地緣政治和經濟後果將是深遠的。

2025年4月8日，美國新澤西州港口貨櫃碼頭全景。在對中國實施104%關稅之前，美國港口的活動明顯增加。美國總統特朗普（Donald Trump）早前宣布將進一步提高關稅，以回應中國的報復。（Getty）

中國出口商或以減價處理產能過剩

此外，對中國出口持續遭徵收關稅降低了競爭力和新業務投資，而房地產面對的挑戰將進一步削弱信心。中國出口商可能減價以處理過剩產能，從而加劇亞太地區國內製造商之間的痛苦。

報告續指美國的貿易政策不確定性正在引起避險情緒。在尋求安全的過程中，貸款方要求更高的風險溢價並變得更加謹慎。風險資產的融資途徑變得更為緊縮。如果資產重新定價，可能加劇市場波動並限制資本籌集。