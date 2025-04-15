關稅戰｜瑞銀降中國經濟增速預期至3.4%　主要大行中最灰

美國向中國徵收高額關稅，令內地經濟前景增添陰霾。據彭博報道，瑞銀加入調降中國經濟成長預期的行列，且在主要大行中預測最為悲觀，預計由於美國關稅抑制出口，中國經濟今年將僅成長3.4%。

這家瑞士銀行之前預計今年中國經濟成長4%，目前維持對明年3%的預測不變。這兩項預測在彭博匯總的所有預測中均為最低。

瑞銀包括汪濤在內的經濟學家周二的報告寫道，關稅衝擊對中國出口構成前所未有的挑戰，也將引發國內經濟的重大調整。

據瑞銀的報告，假設當前加徵的關稅保持不變，可能會拖累中國國內生產毛額(GDP)減速超過2個百分點，儘管預計中國政府將出台更多刺激措施。

中國經濟・中國工廠・中國廠房・中國經濟增長・中國製造・中國製造業：2024年5月16日，中國安徽省合肥市協鑫集成科技股份有限公司一家工廠內，一名員工在太陽能電池板生產線上工作。（China Daily via REUTERS）

料難以實現5%官方成長目標

高盛集團和花旗集團等跨國銀行最近幾天下調了對中國的展望，大多數經濟學家認為中國政府難以實現5%左右的官方成長目標。

經濟學家們承認，由於圍繞最終關稅稅率的「極大不確定性」，他們的觀點誤差範圍很高。他們補充說，未來幾個季度對美國的出口預計將下降三分之二，按美元計算今年出口總額可能下降10%。

他們寫道，「我們認為其他一些貿易夥伴也可能在未來幾個月內提高對中國商品的關稅，但可能只會針對特定產品，而且不會達到美國那麼高的稅率。」