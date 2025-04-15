LME批准首批在港設立認可倉庫申請　許正宇:推動大宗商品市場發展

財經事務及庫務局局長許正宇今日（15）表示，歡迎港交所﹙0388）的全資附屬公司倫敦金屬交易所﹙LME﹚批准首批三個在香港設立認可倉庫的申請，當中涉及四個倉庫。他指出，有關決定可進一步推動本港大宗商品市場的發展，鞏固香港作為國際金融、航運及貿易中心的地位。

許正宇說：「倫敦金屬交易所今年一月將香港納入為其全球倉庫網絡內的許可交付地點，並開始接受倉庫營運商申請許可，以儲存倫敦金屬交易所註冊品牌的金屬。在短短數月內已有首批申請成功獲批，見證政府和業界在發掘新增長點的努力，亦讓倫敦金屬交易所認可的倉庫營運商與本地倉庫業者可趁早開始建立運作。」

他續說：「行政長官在二○二四年《施政報告》中提出發掘新增長點，而建立大宗商品交易生態圈正是鞏固提升香港國際金融中心地位的新切入點。在香港增設倫敦金屬交易所許可倉庫，可為區內相關金屬交易提供便捷、具成本效益和安全的交割途徑，不但有助匯聚相關企業落戶香港，作為國際大宗商品交易、倉儲交割、航運物流、風險管理等運作中心，更可促進期貨等金融交易發展，為鞏固香港國際金融中心地位注入新動能。我希望獲批准的倉庫可盡快投入服務，並期望有更多業者成功獲批成為許可倉庫，助力本地大宗商品交易相關服務蓬勃發展。」

政府了解有其他業者正申請成為倫敦金屬交易所許可倉庫，相關政策局和部門會繼續與相關業者保持溝通，並就技術事宜提供適當協助。