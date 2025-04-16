ATMXJ低收累恒指跌409點　車股向下小鵬跌7%　金價破頂招金飆8.5%

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】關稅戰陰霾揮之不去，美國股市於周二（15日）低收，其中道跌逾百點。亞太區股市今日（16日）早段亦處於弱勢，日本股市跌逾百點。匯市方面，美匯指數仍處於100大關以下，最新報99.86，跌0.36%。商品市場方面，於亞洲交易時段上揚，現貨金升1.19%，最新報3,269.19美元。



【16:23】港股全日跌409點

關稅戰陰霾仍籠罩投資市場，觸發投資者避險情緒，金價再創新高，現貨金首次升穿3,300美元。亞太區股市今日則普遍低收，其中恒指一度跌逾600點，失守21000點，恒指報21056點，跌409點，國指跌203點，報7779點，科指跌185點，報4796點，成交額為2,200億元。

科技股低收，阿里（9988）跌4.1%﹑美團（3690）瀉8.1%﹑小米（1810）跌4.3%﹑騰訊（1810）跌1.8%﹑京東（9618）跌5.5%。

汽車股亦下挫，吉利（0175）跌5.5%﹑比亞迪（1211）跌3.1%﹑小鵬（9868）跌6.9%﹑蔚來（9866）跌5%﹑理想汽車（2015）跌3.9%。

消費股方面，海底撈（6862）跌3.4%﹑安踏（2020）跌0.3%﹑李寧（2331）跌3.1%﹑潤啤（2331）跌2.5%。

金融股方面，滙豐（0005）升1%﹑港交所（0388）跌0.2%。

金價上揚帶動金礦股高收，招金（1818）升8.5%，山東黃金（1787）升7.4%，紫金（2899）則跌0.2%。

【15:07】港股現跌371點

內地股市走勢個別，上証指數升8點，報3276點，深成指數收市報9774點，跌83點，滬深300指數收市報3772點，升11點，科指跌23點，報1907點。

金價再創新高，紐約期金每盎司報3,304.6美元，升2%；現貨金升2.03%，報3,296.19美元。年內現貨金累積升幅為26.6%。

港股方面，恒指最新報21094點，跌371點。

【14:38】港股維持逾500點跌幅

港股維持逾500點跌幅，最新報20956點，跌509點。

中電（0002）港鐵（0066）及煤氣（0003）等9隻藍籌股逆市上揚。

【13:51】美股三大指數期貨下挫

華對美出口產品將面臨最高245%關稅，拖累美股期貨下挫，其中納指100指數期貨跌437點或2.32%，最新報18393點，標普500指數期貨跌82點或1.52%，報5314點，道指期貨險守4萬點關，最新報40059點，跌309點或0.77%。

【13:40】港股最新跌553點

港股跌幅曾擴大至逾600點，最新報20913點，跌553點，國指跌245點，報7737點，科指跌215點，報4766點。

公用股逆市上揚，中電（0002）及煤氣（0003）升約1%。

【12:23】港股半日跌逾500點

港股半日跌逾500點。恒指最新報20922點，跌543點，國指跌247點，報7735點，科指最新報4755點，跌225點，成交額為1,181億元。

科技股今早普遍下挫，美團（3690）跌7.4%﹑京東（9618）跌6.2%﹑小米（1810）跌5.5%﹑騰訊（0700）跌3.2%﹑阿里（9988）跌5%﹑快手（1024）跌6.3%。

消費股方面，潤啤（0291）跌4.5%﹑海底撈（6862）及李寧（2331）均跌4.2%﹑安踏（2020）跌1.2%。

汽車股方面，理想汽車（2015）跌4.7%﹑小鵬（9868）跌7.7%﹑蔚來（9866）跌5.4%﹑比亞迪（1211）跌3.9%。

手機設備股方面，舜宇（2382）跌5.1%﹑瑞聲（2018）跌5.8%﹑信利（0732）跌2.1%﹑鴻騰（6088）跌2.1%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.8%﹑友邦（1299）跌1.1%﹑港交所（0388）跌1.3%。

【11:14】港股跌幅擴大至逾400點

港股跌勢進一步加劇，恒指最新報20998點，跌467點。

美團（3690）等3藍籌股挫逾半成，其中美團跌6.9%，最新報136.6元。

【10:37】港股跌372點

港股維持逾300點跌幅，最新報21094點，跌372點。

金價上揚，現貨金最新報3,271.59美元，升1.26%。追蹤黃金的SPDR金ETF（2840）升1.4%，報2,342元。

金礦股上揚，招金（1818）升3.2%，報18.48元。

【09:55】港股跌幅擴大至逾300點

港股跌幅擴至逾300點，恒生指數最新報21131點，跌334點，國指跌159點，報7823點，科指跌149點，報4832點。

美團（3690）瀉4.9%，報139.6元，快手（1024）跌4%，阿里（9988）跌3.6%。

【09:25】港股低開149點

恒生指數最新報21316點，低開149點，國指最新報7911點，低開71點，科指最新報4908點，低開72點。

金礦股今早，紫金（2899）高開1.3%﹑招金（1818）高開3.3%。

油股方面，中海油（0883）低開0.1%﹑中石油（0857）低開0.2%。

科技股方面，阿里（9988）低開2.6%﹑美團（3690）低開2.5%﹑小米（1810）低開1.4%﹑騰訊（0700）低開1.2%。

金融股方面，滙豐（0005）高開1.1%﹑友邦（1299）低開0.9%﹑港交所（0388）平開。