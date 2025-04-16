領展斥7800萬元安裝太陽能發電系統　預料投資回報率19.6%

領展（0823）已成為香港最大的私人太陽能發電系統營運商之一。領展指出旗下53項物業、共58個太陽能發電系統，總裝置容量達4,500千瓦。有關發電系統的太陽能板預計每年產生約420萬度電，相當於1,273個三人家庭一年的用電量。



領展指出隨着上月在沙田美林商場完成安裝太陽能板，集團整個安裝計劃宣告完成。領展合共在53項物業的屋頂安裝了接近8,500塊太陽能板。其中，東涌富東廣場設有整個項目中最大規模的太陽能發電系統，共有950塊太陽能板，裝置容量達530千瓦，預計每年可產生564,000度電。

已對太陽能項目投資7800萬元

領展已在太陽能發電項目上投資約7,800萬元，在「上網電價計劃」下，按現時總裝置容量計算的預計投資回報率達19.6%。現時領展的太陽能發電系統每年所產生的電力，佔其在香港總用電量的3%。

領展集團行政總裁王國龍表示：「領展今次完成香港其中一個最大型的私營太陽能發電項目，標誌着我們朝着可持續未來邁向重要一步。這個項目的預期回報率接近20%，有助我們提升營運效率。領展樂意在香港推動可再生能源的應用中發揮領導作用，並繼續致力擴展綠色項目，為香港可持續發展及邁向潔淨能源轉型出一分力。 」

領展自2019/20財政年度起參與香港特區政府推行的「上網電價計劃」，全力支持政府推動可再生能源的政策。該計劃旨在鼓勵香港更廣泛地採用可再生能源。根據計劃，安裝於領展物業內的太陽能板所產生的可再生能源電力，可按高於一般電費的價格出售予電力公司。

下階段19物業裝柔性太陽能光伏模組

在太陽能板的安裝過程中，領展團隊進行了樓層載重研究，以確保天台結構安全，並進行了防水檢查，同時協調不同的持份者，減低安裝工程對周邊社區的影響。

在此基礎上，領展正籌備下一階段的太陽能裝置項目，將在19項物業的天台採用輕型或柔性太陽能光伏模組，進一步推動在領展物業組合應用潔淨能源。第二階段完成後，領展將會在58項物業設有超過12,000塊太陽能板，預計總裝置容量達到6,900千瓦，進一步提升可再生能源的產能，以支持香港邁向碳中和的目標，同時鞏固集團在可持續資產管理上的市場領先地位。