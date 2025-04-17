環球匯市｜日圓兌美元暫企穩142　花旗升歐元兌美元目標價至1.2

【日圓/日元】美國大打關稅戰，觸發投資者對避險資產需求，並將資金轉泊入日圓，日圓兌1美元曾升穿142水平，最新報142.3。每百日圓兌港元最新報5.4531，跌0.33%。



事實上大行滙豐亦看好日圓前景，將年底日圓兌1美元目標價調高至140，即每百日圓兌港元報5.54。

BBH料美元續走軟

另一方面，多數G-10貨幣兑美元上漲，避險情緒打壓美元並提振對做多波動性交易的需求，有跡象顯示特朗普政府的關稅政策正在削弱投資者對美元的信心。BBH策略師Win Thin和Elias Haddad表示，他們預計美元將繼續走軟，因為他們「依然認為美元近來走弱大多是因為對美國的信心愈發減弱，同時政策不確定性對美國經濟帶來負面影響。」

期權交易員並不認為市場會很快歸於平靜，因為G10貨幣的波動性仍處於高位，而歐元風險逆轉顯示出避險格局出現更深層次的結構性變化。歐元/美元一周期風險逆轉報138個基點；倫敦市場開盤時報約70個基點，而後隨着股市下跌，在一小時內升至160個基點。

美匯指數最新報99.45，升0.07%。

歐元硬幣：One Euro cent coins are readied for distribution August 28, 2001 in the Netherlands Bank depot in Lelystad, Holland（Getty Images）

花旗升歐元兌美元目標價至1.2

此外花旗集團策略師周三上調了對歐元的匯率預期，未來12個月歐元兌美元報1.2。理由是美國經濟表現相對不佳、政策不確定性加劇推動資本持續迴流海外，都對美元構成壓力。「我們調整了外匯預測，以反映全球投資者越來越有可能減少對美國資產配置的風險，」花旗策略師Daniel Tobon、Osamu Takashima和Brian Levine在報告中寫道。「周期性增長差異、政策和經濟的不確定性，甚至反美情緒，都可能促使資金重新流向本國市場，或者成為降低針對這種不確定性曝險的機會。」