環球匯市｜日圓兌美元暫企穩142　花旗升歐元兌美元目標價至1.2

【日圓/日元】美國大打關稅戰,觸發投資者對避險資產需求,並將資金轉泊入日圓,日圓兌1美元曾升穿142水平,最新報142.3。每百日圓兌港元最新報5.4531,跌0.33%。



事實上大行滙豐亦看好日圓前景,將年底日圓兌1美元目標價調高至140,即每百日圓兌港元報5.54。

另一方面,多數G-10貨幣兑美元上漲,避險情緒打壓美元並提振對做多波動性交易的需求,有跡象顯示特朗普政府的關稅政策正在削弱投資者對美元的信心。BBH策略師Win Thin和Elias Haddad表示,他們預計美元將繼續走軟,因為他們「依然認為美元近來走弱大多是因為對美國的信心愈發減弱,同時政策不確定性對美國經濟帶來負面影響。」

期權交易員並不認為市場會很快歸於平靜,因為G10貨幣的波動性仍處於高位,而歐元風險逆轉顯示出避險格局出現更深層次的結構性變化。歐元/美元一周期風險逆轉報138個基點;倫敦市場開盤時報約70個基點,而後隨着股市下跌,在一小時內升至160個基點。

美匯指數最新報99.45,升0.07%。

