恒生指數升幅擴至218點　龍湖飆逾7%　表現冠藍籌｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】關稅戰未見有平息跡象，美股於周三（16日）全線下跌，其中道指跌700點或1.7%，反映科技股走勢的納指跌516點或3.07%。亞太區股市方面，日本股市今日（17日）早段升約百點，重上34000點關。匯市方面，美元兌日圓﹑歐元及英鎊回升，美匯指數最新報99.55，升0.17%。商品市場方面，於亞洲交易時段紐約期油升0.62%，紐約期金升0.33%。



【10:38】港股現升218點

港股升幅進一步擴大至逾200點，恒指最新報21275點，升218點。

龍湖（0960）升7.5%﹑中海外（0688）升4.6%。

【09:44】港股最新升139點

港股升幅擴大，恒指最新報21196點，升139點，國指升26點，報7805點，科指升17點，報4813點。

油股上揚，中石油（0857）升1.3%﹑中海油（0883）升1.2%。

【09:20】恒指高開9點

恒指最新報21066點，高開9點，國指最新報7776點，低開2點，科指最新報4790點，低開5點。

金礦股今早表現突出，紫金（2899）高開2.9%﹑招金（1818）高開3.8%﹑山東黃金（1787）高開5.1%。

汽車股方面，比亞迪（1211）低開1%﹑蔚來（9866）高開0.9%﹑小鵬（9868）低開0.7%﹑理想汽車（2015）高開1.4%。

科技股方面，阿里（9988）低開0.3%﹑騰訊（0700）高開0.5%﹑美團（3690）低開1.3%﹑小米（1810）平開﹑京東（9618）低開0.4%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.7%﹑友邦（1299）高開0.8%﹑港交所（0388）平開。