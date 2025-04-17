關稅戰｜Hermes稱5月1日起於美國加價　大中華地區客流量首季跌

法國奢侈品牌愛馬仕（Hermes）公布，首季銷售按固定匯率計按年升7.2%至41.29億元（歐元，下同），低於市場預期的9.8%﹔公司提到，儘管首季基數較高及大中華地區的客流量自2024年首季以來下滑，亞洲地區（不包括日本）按固定匯率的首季銷售額仍錄得1.2%的增長，主要受益於顧客忠誠度的支撐，及品牌的價值戰略。

市場預期亞太地區（不包括日本）的首季銷售額增長為4%。



按固定匯率，整體亞太地區首季銷售額增長為3.7%、美國按固定匯率的首季銷售額增長11%、整體歐洲按固定匯率的首季銷售額增長為13.3%。

據外電報道，自美國總統特朗普本月對歐盟進口產品徵收10%的關稅，並暫停90天內徵收20%關稅的計劃以來，奢侈品行業的前景更加黯淡。愛馬仕首席財務官Eric du Halgouet在電話會議中表示，愛馬仕將在今年5月1日起將在美國銷售的產品加價，今年的常規調整約在6至7%的幅度之間，並將完全抵消新關稅對所有產品類別的影響﹔但最終的定價決策仍在敲定中。

（Hermès ）

美國4月錄2位數升幅

不過公司指，進入4月份尚未觀察到美國消費者行為有任何顯著變化，其銷售額仍以兩位數增長。但鑒於目前的討論和地緣政治不確定性，公司對美國市場持謹慎態度，而且這些不確定性已經導致金融市場劇烈波動。

另外，Eric du Halgouet指，中國地區表現則受累於房地產市場的下行及高基數影響等，導致門店客流量低迷，並且情況依然疲弱，未見重大改善跡象。但他認為中國政府近期為刺激消費所做的努力，是一個積極信號。