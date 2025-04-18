四大內銀A股再創歷史新高　銀行ETF指數基金領漲

港股今日﹙18日﹚假期休市，內地股市方面，A股銀行股繼續活躍，其中，農業銀行、建設銀行、上海銀行續創歷史新高，交通銀行、廈門銀行、工商銀行、興業銀行、招商銀行等跟漲。

ETF方面，截至發稿時間，華寶基金銀行ETF、銀行ETF天弘、華安基金銀行ETF指數基金、銀行ETF華夏和銀行ETF南方分別漲0.78%、0.73%、0.69%、0.68%和0.65%。

一季度經濟數據超預期，2025年一季度GDP按年增長5.2%，超出市場預期，企業信貸需求回暖直接帶動銀行業務擴張。製造業PMI連續6個月處於擴張區間，基建投資增速回升至8.5%，為銀行對公貸款提供增量空間。

考慮到一季度經濟數據表現超預期後二季度或有所承壓，加上配合財政政策的需要，不少機構預測宏觀刺激政策或將加碼，二季度成降準降息重要觀察窗口。

從盈利角度來看，銀行股盈利韌性凸顯：六家國有銀行均實現歸母淨利潤按年增長，歸母淨利潤合計14014.29億元；其中四家銀行實現營收、歸母淨利潤按年雙增。

在歸母淨利潤方面，「宇宙行」工商銀行仍穩坐頭把交椅。2024年，該行實現歸母淨利潤3658.63億元，按年增長0.5%。建設銀行歸母淨利潤按年增長0.88%至3355.77億元。農業銀行、中國銀行去年歸母淨利潤均超2300億元，分別為2820.83億元、2378.41億元，分別按年增長4.70%、2.56%。

在營業收入方面，農業銀行去年營業收入按年增幅最大，按年增長2.30%至7105.55億元。郵儲銀行去年營業收入按年增幅位列第二，按年增長1.83%至3487.75億元。中國銀行和交通銀行去年營業收入分別按年增長1.16%、0.87%，達到6300.90億元、2598.26億元。

當前四大行市淨率（PB）0.69-0.9倍，均處於歷史20%分位以下，顯著低於A股市場平均水平。這種「高股息+低估值」組合吸引險資、社保等長期資金加倉。

在全球經濟不確定性加劇背景下，銀行股作為「類債券」資產，其4.5%的平均股息率提供了穩定回報，成為資金避險首選。四大行2024年分紅率穩定在30%-35%，股息率4.5%-5.2%，顯著高於10年期國債收益率（1.6%-1.7%），適合追求穩健收益的投資者。

目前A股共有10只銀行主題ETF，跟蹤的指數有中證銀行、銀行AH和800銀行：

從指數角度來看，跟蹤銀行AH、800銀行指數均只有一隻ETF產品，

分別是招商基金銀行ETF優選和富國基金銀行ETF。

從規模角度來看，

第一的是華寶基金銀行ETF，昨日規模是78.87億元。銀行ETF天弘緊隨其後，昨日規模是38.59億元。

從費率角度來看，

銀行ETF易方達費率成本最低，管理費+託管費為「0.15%+0.05%」，低於同類產品普遍0.6%/年的費率水平。其次是鵬華基金中證銀行ETF，管理費+託管費為「0.3%+0.1%」。

國泰海通證券認為，展望2025年，銀行業營收承壓但淨利潤仍有望保持正增。相較2024年，淨息差收窄幅度和手續費及佣金淨收入增長預期更為積極；但規模導向弱化後貸款增速或放緩至7%附近，同時其他非息收入高基數下高增長或難以為繼，綜合考量2025年營收壓力略大於2024年。利潤端，小微及零售不良生成率預計降幅有限，同時2025年是金融資產風險分類新規過渡期最後一年，部分銀行有缺口需補足，約束信用成本下行空間，預計淨利潤增長中樞較2024年微降。資本充足率和分紅率延續平穩。

銀行業在當前內外部不確定性上升的環境中，穩健經營的置信度相對較高，後續降準補充市場流動性；存貸款對稱性降息，維穩息差的同時加大對實體經濟支持；銀行業更多承擔全社會影響的均值，在集中度和時間兩個維度均分散了不確定性，避險屬性突出，契合低波紅利投資策略偏好。