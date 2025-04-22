國泰成立「國泰創科」　旗艦產品擁3大功能　包括數碼加油

國泰集團宣布成立全新附屬公司「國泰創科」，致力為航空業帶來創新數碼解決方案，並從而進一步提升集團的數碼領導力。

國泰創科由國泰數碼創投總經理 Navin Chellaram 擔任行政總裁，目標是將經過成功測試的創新方案推向市場,同時支持香港的新創企業及科技人才。

旗艦產品EFF 坐擁3大功能

「電子飛行資料夾」(Electronic Flight Folder, EFF)是「國泰創科」的旗艦產品,由公司的航空專業人才自主設計和研發,他們對航空業所需應對的獨特挑戰有深入認識。EFF 自 2019 年啟用以來,徹底改變了機組人員存取和管理航班資訊的方式,精簡工序,縮短航機運作航班時的地面停留時間,從而有效降低成本。

EFF 的主要功能包括︰運營聊天(Ops Chat)， 可與地勤人員及其他配備相關功能的飛機連線,透過文字和圖像等方式即時傳達安全資訊,例如湍流等等；歷史飛行資料， 傳遞重要的航務運作資訊以降低不確定性,並使機組人員的表現標準化；數碼加油，透過數碼加油計算器改善工作流程,每次飛行減少多達七分鐘的地面停留時間。數碼航線偏離指南提供更多可動態規劃的飛行航線,在高地形的長途航線上可節省超過4至5噸的燃油。機師可參考燃油用量歷史數據而更準確規劃所需燃油量,降低加注額外燃油的需要。

國泰指，透過數碼加油計算器改善工作流程,每次飛行減少多達七分鐘的地面停留時間。(國泰航空影片截圖）

目前,國泰集團旗下航空公司,包括國泰航空、國泰貨運、香港快運及香港華民航空的機師均採用 EFF 執行飛行任務。國泰指出，「國泰創科」成立後,將向更多航空公司推廣EFF 的使用,促進其全面商品化。

首項目夥拍香港科技園公司

另外，「國泰創科」成立後首個項目,便是與香港科技園公司達成重要協議,成為「共同企業加速計劃」基金的策略合作伙伴。「國泰創科」為該計劃四家投資機構和企業合作夥伴之一,相關啟動儀式已於 2025 年 4 月 7 日在香港科技園舉行。

國泰數碼及資訊科技董事方逸翔表示:「我們的願景是積極推動國泰的數碼轉型,成為推動數碼文化和善用創科的數碼先軀,並堅守以團隊和顧客為核心的應用理念。我們不斷尋求提升產品和服務的創新方法,以保持行業領導地位,並樹立全新的業界標準。」

資料顯示，國泰已建立 85 個人工智能模型,支援公司 31 個部門,包括工程部、財務部、人力資源部、客戶服務部等等。