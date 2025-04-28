領展致力提升資產價值

領展資產管理為亞洲領先企業，管理亞洲最大的房地產投資信託基金領展房地產投資信託基金。領展積極展望未來，致力為社區創造可持續發展的價值，並持續提升服務質量，追求卓越，為客戶創造更優質的體驗，同時亦為投資者帶來更穩健的回報。



領展旗下約100項零售設施遍布全港15個地區，從香港島南區的赤柱廣場延伸至新界西北的T Town，每天直接或間接服務以百萬計的市民，支援他們每天生活所需，以實惠的價格提供多元的產品和服務選擇，是香港市民的日常生活夥伴。

領展旗下超過120個停車場，提供約57,000個泊車位，遍佈港九新界，方便駕駛人士泊車和日常出行；同時提供彈性多元及便捷的泊車服務，以滿足不同車主的需要。

應變策略帶來的成功實證

商場方面，領展面對多重挑戰下，堅持靈活應對，以「前進」作為2025年的關鍵詞，進一步強化投資管理能力，以及引入更多創新技術，以持續提升卓越的營運能力，包括加強使用智能科技提升物業管理效率，並改善客戶體驗。透過商戶滿意度問卷調查作出數據分析，透徹了解市場及顧客需求，以調整各項服務及設施，從而增加租戶的滿意度和忠誠度。此外，領展亦積極進行資產提升，翻新設施，以吸引更多顧客，為商戶帶來更多機遇。

停車場方面，領展秉持創新精神和高效的團隊合作模式，率先斥資超過1億港元，僅以4個月時間，便為旗下121個停車場及超過500條車道實現智慧升級，彰顯領展團隊卓越的執行力，展現突破無限可能。新平台已於2024年7月全面投入使用，為駕駛人士帶來智慧停車新體驗。

領展致力推動香港邁向綠色智慧城市，協助減少碳排放，推動社區低碳生活。於2022年底，領展宣布在2024年底前於旗下各區停車場提供合共3,000個電動車公眾充電站，配合政府推動電動車發展的計劃及香港普及電動車的路線圖。憑藉合作夥伴及持份者的支持和團隊合作，領展在兩年內成功實現了目標，成為香港最大私營電動車公眾充電站網絡營運商。領展電動車充電站遍佈港島、九龍及新界各停車場，交通便利。另外，配合「EV泊」免費泊車優惠，覆蓋旗下43個大商場，全面支援電動車出行。

領展的應變策略不僅有效應對當前的挑戰，更為未來的業務增長奠定了堅實的基礎。這些成功例子反映公司在靈活應對市場變化、提升顧客體驗和增加租戶滿意度方面的成效，為持續創新與未來發展投下信心一票。

（資料及相片由客戶提供）