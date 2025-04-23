船王包玉剛外孫基金　收購意大利咖啡摩卡壺生產商Bialetti

已故船王包玉剛家族的World-Wide Investments及意大利阿湦利家族旗下Exor合資創立的Nuo Capital，收購意大利咖啡摩卡壺生產商Bialetti。



Nuo Capital計劃的Bialetti，收購成立於1919年。Nuo Capital計劃收購78.6%Bialetti 股份，其後以每股 0.467 歐元作私有化，此次收購須獲得監管部門的批准，包括根據「黃金權力」法規的審查。

該法規允許意大利政府對涉及戰略性資產的交易，以及戰略領域經營的外資公司，享有進行直接干預的「黃金權力」，包括否決收購併購交易等。

Nuo Capital 購入朱克力品牌venchi

Nuo Capital 是由已故船王包玉剛家辦World-Wide Investments（WWICL）及意大利富豪Agnelli家族旗下投資旗艦Exor合資創立。據公司網站介紹，包玉剛外孫鄭成然（Stephen Cheng）為Nuo Capital 主席。

鄭成然領軍的Nuo投資眾多，包括1878年創立的意大利高級朱克力品牌venchi、牙膏中的愛馬仕Marvis母公司Ludovico Martelli、創立於1938年登山鞋的王者SCARPA等。