香港3月通脹升1.4%　政府料短期內整體通脹維持輕微

統計處今日（23日）公布今年3月份的消費物價指數，按年升1.4%，升幅較今年首2個月的平均升幅1.7%低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，3月基本通脹率為1%，同樣低於首2個月平均數。政府指出3月份的按年升幅收窄，主要是由於進出香港交通費用和旅遊費用下跌所致。



政府指出，甲類、乙類及丙類消費物價指數在今年3月份的按年升幅分別為2.0%、1.2%及1.0%

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在3月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升14.0%）、煙酒（上升4.4%）、交通（上升1.7%）、住屋（上升1.7%）、外出用膳及外賣（上升1.3%）、雜項物品（上升1.0%），以及雜項服務（上升1.0%）。

另一方面，於當月錄得按年跌幅的類別為衣履（下跌2.8%）、基本食品（下跌1.5%），以及耐用物品（下跌0.5%）。

料短期整體通脹維持輕微

政府發言人表示，3月基本消費物價通脹維持輕微。基本綜合消費物價指數在3月較去年上升1.0%，較1月及2月合計1.3%的升幅小。整體而言，各主要組成項目的價格壓力仍受控。展望將來，整體通脹在短期內應維持輕微。外圍價格壓力應大致受控，儘管貿易衝突加劇繼續值得關注。政府會密切監察相關情況。