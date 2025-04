K先生週記｜醇酒映江湖規矩 雪茄藏鋒芒韜略 徒弟仔交學費

星期二下午 Kelvin正在Vampire Tomb放空,左手一杯紅酒 ,右手一支EMS (英國版) Trinidad Cabildos ,煙酒絶配中聽著劉德華的《17歲》。 看著維多利亞港,船隻熙來攘往,想起幾年前疫情時,海上中上環都是空蕩蕩,今日Covid 不知何處去,香港依舊笑春風,真是「音階起跌,拍子改變,年月變,但我未變」。

正陶醉間, Alex突然從背後輕聲說︰「老闆……」Kelvin頓時嚇了一跳,便佯裝不高興的暗駡︰「Bro ! 說了多少次,進來時麻煩給點聲響!」

Alex不好意思的說︰「老闆, 剛才進來時見你正『17對』 ……呀,不是,是 『17歲』,所以我就沒敢打擾了……」

Kelvin見到Alex不好意思的樣子,自己也覺得好笑,不過要顧及作為老闆加師父的威嚴,硬著頭皮繼續努力生氣的說︰「得喇得喇,今次又有甚麼驚世大謎團要我出手? 少說廢話!講完快走,別打擾我聽華仔『用心把這情緒歌中染』!」

見師父問得直接,Alex便如實交代。早前客戶陳醫生跟銀行做融資,一切都很順利,由於陳醫生年紀已過50,銀行Relationship Manager (RM) 老高要客戶做一些抵押安排,Alex因此提議可通過成立一份高額保險作為融資扺押,這也是國際上及行業內普遍認可的安排。

但如何能以最有利客戶及最高性價比去進行 (即既不動用太多客戶資金但又同時能達到銀行審批要求),Alex花了數天設計方案,本以為萬無一失,怎料這天早上與老高會面時,老高卻說方案都很好,但要求有關保單需由特定Broker操辦, 否則融資的「效率」就可能受到影響。

Alex聽後就不禁奇怪,尤其老高提到的特定Broker本身Alex也認識,能力雖強但對較複雜的交易操作或會經驗尚淺,為何老高會刻意要他來操辦 ﹖難道老高能從中得甚麼額外好處﹖

Kelvin聽後大笑道:「哈哈哈,還以為是甚麼大事?Bro,你連這些都看不透,這幾年我真白教你了……」他搖了搖頭,語氣中帶著一絲無奈和調侃。本來已經不好意思的Alex,被Kelvin這麼一說,就更尷尬了,只有呆呆的坐著傻笑。

Kelvin見功效已到,沒再繼續取笑Alex,跟著說︰「Bro,我們這行,要識做事,更要識做人。一件事的發生,可以有很多原因,正如你所說,可能是人家有別的安排,也可能只是你辦事太叻,太能幹,人家怕你動搖到他跟客戶的關係,有意用另一個Broker疏遠你跟陳醫生的關係而已,你又何需大驚小怪﹖」

Alex聽Kelvin一說,真沒想到原來事情還有這一層的解讀,但想來也是合情合理。

Kelvin見徒弟無語,便補充道︰「做事要講規矩,也要講人情!學懂看開點吧,記著! 有人的地方就有江湖,有江湖的地方就有規矩,大家的規矩如此,又未觸及底線,客戶又能得益,交易亦能推進,那我們要自然要play along,不要rock the boat,即係跟大隊。」

說到這裏Kelvin 向面前桌上指了指,Alex這才發現桌上放了五支用錫紙包著的紅酒。

Kelvin看著Alex一臉狐疑的表情,便喝了口酒,笑著道:「你來得正合時, 我剛找了五支盲酒準備同朋友試,正好給你選支酒開來先試!」

Alex:「 老闆,你的酒都是高檔酒,我哪會識選啊﹖」

Kelvin就引導他:「那首先你問問自己,你想試Bordeaux還是Burgundy?」

Alex說:「我平時飲Bordeaux多些,但常聽你講Burgundy好正,今天就試試它啦!」

Kelvin:「好!那你選那個號碼? 」

Alex:「5號! 」

Kelvin:「等一等!你剛才說要選Burgundy,現在卻又選了5號。唔 …… 你應該唔識睇酒樽,對嗎?Burgundy酒樽瘦啲圓啲,樽頸位則短啲粗啲,沒太多肩膊位,流線型般順滑;Bordeaux酒樽直身修長,樽頸位則長啲幼啲,有明顯突起的肩膊位。所以1、2、3號係Burgundy酒,4、5號就係Bordeaux酒。」

Alex尷尬的抓了抓頭,然後笑道:「哎呀,原來是這樣分的呀!我知錯喇老闆,那我改選3號!」

Kelvin聽後,哈哈大笑道:「咦,你運氣真不錯! 你選的是 1949年 Domaine Moillard-Grivot Corton Bressands Grand Cru。」

Alex:「哦﹖1949年!﹖這麼遠的年份,但飲下去竟仍這麼有活力! 」

Kelvin點了點頭道:「不單活力,這支酒背後還有的是故事。1949年是我們新中國成立的年份,也是我們創辦人剛剛進入保險行業的時間。 那時歐洲仍在戰後重建,但Burgundy的葡萄藤依然能在這個艱難環境下生長下去。可以這樣說,這個年份的酒,代表著一種堅韌精神,就像我們公司一樣,即使有挫折,都能堅持下去。」

Kelvin見 Alex聽得入神,便又從歷史課抽身出來道︰「好喇,我想這支酒的特色你都應該感受到啦:酸度平衡,紅果味細膩,經過時間的累積,演化出泥土和松露的香氣,富有層次,加上它那種悠長、纏綿嘅餘韻,簡直超凡。」

Alex道:「對啊, 老闆, 確是飲得出嗰陣泥土味,仲有啲鹹鹹香香,好順滑,好似去了另一個時空般,好超現實呀!」

Kelvin 這時舉起杯, 仔細的看著杯中酒道: 「這個就是Burgundy的魔力呀,亦都跟我們做的生意一樣講求‘傳承’, 這是一件值得尊重的事。你看這支超過75年的酒,給我很大啓發:成功是 “做得到” 是短期一次性的,但成就是 “做得好” 是長期持續累積的,靠耐性、時間以及堅持才能慢慢‘釀’出點成就來,傳承則是將創造及保存成就的方案交託給另下一個主人。」

Alex 笑道: 「老闆, 你老是說我做事時只顧住趕,看來真係要停一停,慢慢欣賞每件事背後的風景 —— 今日這支酒真讓我上了一課。」

Kelvin笑了笑, 然後與Alex碰著杯說: 「1949年孕育了很多經典,新中國的成立,這支酒的出現,以及幾年後我們公司的創立。品嚐它就好似親吻歷史一樣,每一滴酒都有它自己故事。像我們每日面對客戶一樣,每次都需要傾聽他們的故事,瞭解背後的意義。」

Alex喝了一口,然後感觸良多的道: 「老闆,下次我們忙爆時,我要記住今日——慢下來,欣賞、尊重每個細節,再提醒自己,成就及傳承都需要時間及用心才可以做出非凡成果。」

Kelvin看著這徒弟開始覺得有點意思了,不禁滿意的點了點頭。 見時機合適,搖著酒杯,漫不經意的問他︰「那你說老高有沒有錯呢﹖」

Alex︰「當然是錯啊,他都沒有從客戶角度去考慮問題……」

Kelvin笑了笑,續道:「Bro,你有沒有想過『凡存在必有道理』?老高這個『銀行家』,自然有他的本事。說到底他是客戶經理(RM),職責是為客戶管理財富的同時,為銀行創造收費。客戶利益故然重要,但前提是銀行放行,如果銀行不放行,我們放客戶利益多高也只是空談。Whether you like it or not,銀行有銀行做生意的方法,老高也有他招呼客戶的套路,只要交易做成了,客戶得到他想得的,這就叫是 『在商言商』,而這套規則亦行之有效。記住,我們要做的,不是挑戰規則,而是尋找最佳方案。老高推介的Broker可能不適合陳醫生,但陳醫生現時沒有另一個更佳的方案,就只有take it or leave it。我們的專業就找出更佳替代方案 (better alternative offers), 有的話,就跟陳醫生說, 無的話, 就老老實實認命take the offer on the table, it’s fair, isn’t it?」

Alex想了想︰「這倒也是……」

Kelvin︰ 「那還用不用灰心﹖」

Alex︰「不灰心,聽老闆你講完,我就明白了。我們做事就是要保持專業及公道,並以客戶最大利益為先。這樣堅持做下去了,自然能如這支Burgundy一樣,做出口碑,到時莫論是老高或其他RM,就算是其他的家族辦公室、顧問,他們都會找我們幫忙,那時便會有更多的 Products Choices,更多合作的合作方,我們的客戶自然有更多空間以及更好的方案。」

Kelvin︰「對喇,位置指導思考,如果我是規則制定者, 一切都變得合情合理。兄弟這結果需要時間去實踐,就好似這支紅酒一樣,七十年前它未必好喝,七十年後積澱了年華, 風味自然不一樣了。所以不要怨太多, 努力幹吧。」

Alex︰「收到老闆,用廣東話去講,即係叫我唔好咁多埋怨,到我有客嗰陣再講。我明白哂!現在出去努力做事!」

臨走時Alex不忘多倒一杯紅酒,Kelvin也沒跟他這個徒弟仔計較。

望著Alex的背影,Kelvin想起了從前那個同樣稚嫩,但又充滿幹勁的自己。他輕輕嘆了口氣,轉過椅背,望向眼前的維多利亞港。玻璃幕牆外,夜幕低垂,五光十色,香港依舊繁華如昔,天星小輪正犁開黛色海面,唱盤繼續摩挲著黑膠唱片的溝紋,忽然覺得這城市正如這支Domaine Moillard-Grivot Corton Bressands Grand Cru, 『規矩與情義,都需時光來沉澱』。Kelvin 舉起酒杯,低聲說道:「香港,真的很美。」

就在這時,Kelvin的手機響起。

Kelvin看了看來電顯示,來電人不是別人,正是老高,Kelvin忍不住笑了起來。

