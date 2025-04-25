彭博︰野村擬重返歐美機構經紀業務　冀該部門創年度收入10億美元

美國對沖基金Archegos Capital Management於4年前「爆煲」引發危機爆發後，日資行野村基本上退出美國和歐洲機構經紀業務。不過《彭博》引述消息指，野村控股正考慮重返有關業務。



報道引述消息指，野村聘請巴克萊銀行擁有17年經驗的Matias Bercun負責全球機構經紀業務，作為這項計劃的一部分。野村的高管已與日本監管機構討論其最新的計劃，高層希望擴大產品範圍將幫助該部門創造超過10億美元的年度收入。這將是目前水平的三倍多。野村一位發言人拒絕發表評論。

四年前Archegos爆煲，野村於2021年開始通知客戶，將撤出部分主要業務。該銀行最終因此次而錄得29億美元損失。野村證券在 Archegos上的虧損是由於一系列內部失誤造成的，Archegos是一家名不見經傳的公司，旨在管理交易員 Bill Hwang的財富。

Bill-Hwang（资料图片）

Bill-Hwang（资料图片）

Archegos爆煲野村錄巨額虧損

根據《彭博》2023年報道，該行允許Archegos成為該大宗經紀部門的最大單一客戶，並向其收取比該銀行自身指導方針建議的少數十億美元的費用，同時並未對該部門潛在風險失效的警告採取行動。2024公司指已經取得「巨大的進步」並且「認為我們可以說我們已經把 Archegos 拋在腦後了」。