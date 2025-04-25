百度發布兩款新大模型　價格較DeepSeek產品低6成或以上

百度集團（9888）創始人、董事長兼首席執行官李彥宏在百度Create開發者大會上，發布文心大模型4.5 Turbo和文心大模型X1 Turbo，均具備多模態、強推理、低成本三大特性。



其中，文心大模型4.5 Turbo，對比起文心4.5，進一步增強了多模態能力，速度更快、價格下降80%，每百萬token的輸入價格0.8元(人民幣‧下同)，輸出價格3.2元，僅為DeepSeek-V3的40%。該模型的多項基準測試成績顯著優於GPT 4o，平均分達到77.68，超過GPT 4o的72.76。

至於文心大模型X1 Turbo是基於4.5 Turbo的深度思考模型，性能提升的同時，具備更先進的思維鏈，問答、創作、邏輯推理、工具調用和多模態能力進一步增強，整體效果領先DeepSeek R1、V3最新版。X1 Turbo每百萬Token輸入價格1元，輸出價格4元，僅為DeepSeek-R1的25%。

新模型解決幻覺高速度慢等問題

李彥宏表示，當下的部分模型，仍然存在模態單一、幻覺高、速度慢和價格貴等問題。百度發布這兩款新模型，正是為了解決這些問題。

針對模型反覆運算太快，應用價值是否會被覆蓋的行業疑慮，李彥宏明確指出，只要找對場景、選對基礎模型、會調模型，做出來的應用就不會過時。隨着模型能力的增強，大模型和應用場景結合的機會愈來愈多，能夠滲透場景、帶來實在價值的AI應用，是屬於開發者的真機會。多模態將成為未來基礎模型的標配，純文字模型的市場會愈來愈小，多模態模型的市場會愈來愈大。

百度半日升5.3%，報88.85元。