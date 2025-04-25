恒隆地產旗下上海兩商場　伙黃油小熊及村上隆辦文化體驗活動

恒隆地產（00101）為慶祝成立65周年，於上海推出第二輪重點活動，分別於上海港匯恒隆廣場與上海恒隆廣場舉辦創新文化與沉浸式購物體驗活動。



上海港匯恒隆廣場於4月19日至5月20日期間，推出以「黄油小熊百變時尚秀」為主題的沉浸式互動體驗。現場設置了充滿「多巴胺美學」氛圍的多個打卡場景，包括「超級明星應援車」、「時尚秀場」、「明星休息室」及「idol練習室」等特製互動裝置，吸引大量Z世代年輕顧客到場參與。活動首兩天，上海港匯恒隆廣場客流量較前一個週末增幅超三成，整體消費額升36%；恒隆會會員銷售貢獻亮眼，較前周升40%。

上海恒隆廣場於4月22日至28日期間傾力呈獻——全球首發日本著名藝術家村上隆Ohana Hatake限時沉浸式花園。活動以「Full Bloom浮光春醒」為主題，將上海恒隆廣場打造成充滿春日氣息的藝術花田，融合村上隆標誌性的太陽花元素與櫻花樹，以及限定咖啡快閃體驗區，為訪客帶來視覺與感官的雙重享受。此外，顧客有機會獲得限定的品牌托特手袋作為紀念。

活動首日吸引了大量藝術愛好者與時尚消費者，客流量較平日大增近30%。

恒隆地產高級董事——內地業務彭兆輝表示：「在65週年慶典之際，『66恒隆廣場』品牌攜手國際知名藝術文化品牌，透過深度整合文創元素與零售體驗，為不同客群帶來多元化的沉浸式消費體驗，積極響應政府『文商旅融合』發展策略及『國際消費中心城市』建設目標。」他提到：「本系列活動精心設計差異化內容，全面覆蓋各年齡層消費群體，有效擴大客群覆蓋面，為消費市場注入新活力。特別值得一提的是，恒隆的兩個上海項目已推出離境退稅『即買即退』便利服務，顯著提升跨境消費體驗，精準把握消費升級趨勢，持續為城市商業發展增添動能。」