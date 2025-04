內地《經濟日報》文章指出,繼2024年國際金價上漲超26%後,今年金價迎來更強勢的上漲。在社交媒體上,關於「炒金」「搶金」的討論熱度不減,一些網友甚至通過消費貸、信用卡、網路平台貸款用於黃金投資。



報道指出,美國聯儲局減息、地緣政治動盪等都是推動黃金上漲的傳統因素,但此次市場飆漲,投資者對美元美債等美國資產的信任度下滑是重要推手,市場對美元信用的擔憂讓黃金的儲備資產價值提升。

不過,對金價未來走勢,投資者還應謹慎樂觀。一方面,全球貿易政策層面的問題如果得到緩解,資金或會離開黃金這個「避風港」;另一方面,高金價對消費的抑制以及市場供應的刺激也在顯現,或帶動金市走軟。投資者要保持理性,防止出現信用卡套現炒金、貸款買金投資等涉嫌違規行為。

黃金:Gold bars are pictured at the plant of gold and silver refiner and bar manufacturer Argor-Heraeus in Mendrisio, Switzerland, July 13, 2022. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo