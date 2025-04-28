港3月出口按年增長18.5%勝預期　政府︰貿易摩擦升溫影響商品貿易

政府統計處公布，繼2月份出口增15.4%後，3月份商品整體出口貨值為4,555億元，按年上升18.5%，高於市場預期的12.4%。同時，繼2月份進口增11.8%後，3月份商品進口貨值為5,009億元，按年上升16.6%，亦高於市場預期的8%。



3月份錄得有形貿易逆差454億元，相等於商品進口貨值的9.1%。

今年第一季的商品整體出口貨值按年上升10.9%，商品進口貨值上升9.8%。首季錄得有形貿易逆差807億元，相等於商品進口貨值的6.4%。

3月份，輸往亞洲的整體出口貨值按年上升22.4%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是台灣升61.3%、馬來西亞升57.3%、越南升41.3%、菲律賓升34.5%和內地升25.4%。另一方面，輸往韓國則跌22.8%。

香港3月出口按年增長18.5%，升預期。（梁鵬威攝）

3月對美出口增11.4%

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是英國升48.5%和美國升11.4%。另一方面，輸往荷蘭跌29%。

政府發言人表示，展望未來，由於美國在4月初大幅加徵入口關稅，環球貿易摩擦急劇上升。這將對香港商品貿易表現構成挑戰。然而，內地經濟平穩增長，加上香港積極加強與不同市場的經貿聯繫，應有助支持貿易表現。政府一直從多方面為企業提供支援以應對外部挑戰，並會繼續密切監察情況。