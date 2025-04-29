2025華為港澳合作夥伴大會 成立華為港澳夥伴IDA數智聯盟

華為2025年港澳合作夥伴大會（以下簡稱「大會」）近日在深圳圓滿舉辦。本屆大會以「聚勢同行，智啟新章」為主題，邀得逾700位行業領袖、企業代表等各界嘉賓出席，參會人數再創新高。會上就加速行業數智化、夥伴政策優化及行業解決方案成功實踐等議題深入交流，並宣佈成立華為港澳夥伴IDA數智聯盟，冀透過華為多年ICT技術沉澱和數智化轉型成功經驗，攜手聯盟成員打造開放平台，深化數智創新，為夥伴和客戶加速行業數智化。



華為公司高級副總裁、企業銷售總裁陳雷先生在開場致辭中對各位夥伴長期以來的大力支持表示感謝。他強調，為把握千行百業智能化轉型機遇，我們聚合夥伴生態力量，共同構建系統化能力，助力客戶加速數智化轉型。面對AI技術變革，華為將圍繞三大舉措實施全面智能化（All Intelligence）戰略，包括透過技術創新築牢根基；打造數智時代新型基礎設施平台，以及深化「技術+場景」融合應用，與生態夥伴協作開發行業領先解決方案，共贏智能化時代。2025年，華為將全面升級全球夥伴協作框架，賦能合作夥伴把握AI創新發展機遇；面向中小企業市場，將發布120多款HUAWEI eKit新品。華為亦將開放更多資源，助力夥伴構建體系化能力，並提供超過3800門課程，加強對創新ICT技術的培訓，共同攜手夥伴開啟全面智能化新篇章。

華為公司高級副總裁、企業銷售總裁陳雷先生致開場辭。

聚焦「攜手共成長，智慧創未來」的主題，華為港澳企業業務總經理王紹潼先生分享港澳千行百業數智轉型的最新思考與實踐。他表示：「全面智能化時代正加速到來，華為積極攜手港澳夥伴與行業客戶聯合創新，助力千行百業加速邁向數智化。2024年，華為與夥伴在產品、行業方案等方面互相投入，業績持續提升，面對港澳地區ICT發展的新需求、新機遇，華為將聚焦推動金融、智慧城市、數字基建等建設。今年，華為進一步升級了全球合作夥伴框架體系，透過打造以客戶為中心的『夥伴+華為』合作體系，優化夥伴政策和合作模式，並持續加大支持力度，提升夥伴收益率，一起成長、同行、共享商業價值。」

華為港澳企業業務總經理王紹潼先生發表演講。

匯聚各方智慧協同創新，深化AI應用場景落地

華為港澳ICT Marketing與解決方案總裁畢進軍先生在「抓住AI機遇 共贏數智化未來」的主題下進行精彩分享。他強調：「長期以來，華為堅持深入行業細分場景，助力港澳數智創新，今年將面向港澳地區市場發佈覆蓋金融、交通、電力等56個行業細分場景解決方案。此外，華為積極攜手夥伴圍繞數據和AI領域深度合作、共同創新，在「算力無界，AI向實而生」的理念下，華為推出全新一代產品組合，涵蓋計算、存儲、數字能源、雲等多個關鍵領域，期望與夥伴緊密合作，充分發揮各自優勢，共同探索AI在不同行業的應用場景和潛在價值。」

華為港澳ICT Marketing與解決方案總裁畢進軍先生致辭。

升級夥伴政策 開放合作共築新生態

華為港澳企業業務夥伴發展總監崔煜先生聚焦「以客戶為中心，『夥伴+華為』體系新起航」的主題，詳細闡述了在合作夥伴框架升級的背景下，NA（Named Account）、商業、分銷三類市場的差異化合作模式和策略。「去年，華為港澳夥伴體系邁向更開放、更緊密、共成長的生態。秉持從客戶需求出發的理念，華為堅持『以利益為紐帶、以誠信為基礎、以規則為保障』的合作原則，透過多元合作模式舆夥伴協同發展。一方面洞察各行業細分場景需求，升級產品、解決方案，並推出政策激勵等，助力夥伴實現商業成功。另一方面，對不同類型夥伴精細化分類和定位，充分發揮各類夥伴專長，有效提升市場響應速度和服務質素，攜手推動港澳業務發展。」

華為港澳企業業務夥伴發展總監崔煜先生分享最新夥伴政策。

在夥伴聯合解決方案分享環節中，香港應用科技研究院（ASTRI）人工智能及可信技術總監王雁晨女士對當下香港生成式AI應用發展進行深入介紹，並重點展示院方在AI研發領域的關鍵成果，涵蓋智慧城市、金融科技、健康監測及公共事業等。她提及，ASTRI成立25年來致力研發應用科技並推動科研成果轉化，幫助不同機構解決痛點，助力香港發展成為具影響力的國際創科中心。中軟國際GBU解決方案總監鄭俊杰先生則圍繞「合作共贏，把握數智港澳大機會」的主題，指出AI正深刻改變智慧園區運營模式，透過大數據分析和機器學習，AI能夠優化資源配置，提高運營效率，未來將持續與華為緊密協作，探索AI應用場景，打造更高效、智能、綠色的智慧園區生態。

IDA數智聯盟成立 賦能夥伴共同邁向數智世界

會上，華為港澳行政總裁陳建韓先生以「聚勢同行，智啟新章」為題致辭，他指出，2024年華為「以行踐言」，聯合夥伴通過為客戶帶來系統化、高效的數智化方案，持續為客戶提供優質服務, 華為與港澳夥伴一起實現業務高速增長。2025年，華為將進一步與港澳夥伴一同加大投入，持續幫助夥伴提升能力，特別是把握人工智能快速發展趨勢，與業界共同打造完善港澳人工智能生態，加快千行百業客戶推進數智化轉型與技術創新，利用AI釋放數字生產力，為客戶創造更大價值，令千行百業客戶同「數智世界」一觸即達。

華為港澳行政總裁陳建韓先生以「聚勢同行，智啟新章」為題致辭。

隨後，大會正式宣布成立華為港澳夥伴IDA數智聯盟（Intelligent Digital Alliance），作為推動港澳數智經濟發展的一大重要舉措，聯盟旨在攜手港澳地區夥伴，聚焦數智領域合作，透過技術創新、資源整合等，在港澳地區等構建具全球競爭力的AI生態體系，致力為夥伴、客戶持續提供更優質、高效、便捷的服務，助其精準把握數智化轉型機遇。

華為携手港澳夥伴共同發起港澳夥伴 IDA數智聯盟。

本次夥伴大會亦設有計算、商業分銷、HCIE論壇等多個分會場及專題分享，期間聚焦中小企數智轉型、打造具競爭力的產品助力夥伴商業成功等議題進行深度交流，並設置華為聯合夥伴全棧解決方案展示區，全方位展示「夥伴+華為」協作模式下數智化方案實踐成果。未來，華為將持續聚合港澳夥伴能力，擴大合作廣度、深度，共建開放的合作生態，為千行百業創造更大價值，共贏數智港澳。

（資料及相片由客戶提供）