中美角力｜港交所及證監據報已就中概股回流意向　接觸部分企業

中美角力，市場擔心美方會逼中概股除牌。據內媒報道，港交所與香港證監會已就「中概股回流意向」，與部分相關企業進行接觸。

內媒《證券時報》報道指出，針對全球最新變化，港交所與香港證監會已根據特區政府的指示做好準備，並已與部分相關企業接觸。若仍未在香港市場上市的「中概股」希望回流，會為其香港上市提供適當的指引與協助。有關具體措施會根據具體情況調整，務必切合實際需要。

報道又指，為配合最新經濟趨勢和企業需求，吸引更多來自不同地區的企業來港上市，香港證監會和港交所正推進全面的上市制度檢討，其中包括審視上市要求和上市後的持續責任；檢視上市規例和安排，改善審批流程；以及研究優化雙重主要上市及第二上市門檻等。相關檢討將進一步便利新興產業公司和海外企業在港上市。

香港財經事務及庫務局發言人回應查詢時表示，在海外上市的「中概股」一直有回流香港市場的意向，配合相關需求，港交所近年推出一系列上市制度改革，包括針對「中概股」和其他海外發行人的融資需求對有關上市機制作出了全面檢討，以進一步便利「中概股」在港上市。

自2018年上市制度改革截至2025年3月底，已有33家「中概股」發行人回流香港。