中石油首季純利增2.3%　收入反挫逾7%　中海油少賺近8％

中石油（0857）、中海油（0883）公佈首季業績。



中石油首季多賺2.3% 收入挫逾7%

中石油公佈，今年首季歸屬於母公司股東的淨利潤 ，錄得468.09億元（人民幣，下同），按年增長2.3%，主要得益於國內天然氣產銷量增加、有效控制主要成本費用及稅費支出減少。

營業收入錄得7,531.08億元，按年減少7.3%，主要由於市場需求減少、成品油銷量減少以及部分產品價格下降。

2025年第一季度，集團原油平均實現價格70.00美元/桶，比上年同期的75.41美元/桶下降7.2%；國內天然氣平均銷售價格9.01美元/千立方英尺，比上年同期的9.38美元/千立方英尺下降3.9%。

油氣當量產量4.67億桶，按年增長0.7%，其中國內油氣當量產量4.18億桶，比上年同期增長1.2%；海外油氣當量產量4,890萬桶，比上年同期下降3.4%。

中海油首季少賺7.9% 資本支出降4.5%

中海油首季純利錄得365.63億元，按年減少7.9%；營業收入錄得1068.54億元，按年減少4.1%。

期內，未經審計的油氣銷售收入約882.7億元，下降1.9% ，主要由於實現油價下跌，油氣銷量上升部分抵銷了實現油價下跌的影響。公司桶油主要成本為27.03美元，下降2.0%。本季度內，公司的平均實現油價為72.65美元╱桶，按年下降7.7%；平均實現氣價為7.78美元╱千立方英尺，按年上升1.2%。

期內實現總淨產量1.888億桶油當量，同比上升4.8%。其中，中國淨產量1.308億桶油當量，按年上升6.2% ，主要得益於渤中19-6等油氣田的貢獻；海外淨產量5,800萬桶油當量，按年上升1.9% 。

2025年第一季度，公司資本支出約277.1億元，下降4.5% ，主要由於勘探工作及調整井工作量同比有所減少。