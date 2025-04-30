首季中國黃金ETF持倉增長逾23噸　按年激增327%

中國黃金協會今日發布的數據顯示，2025年一季度，我國黃金市場成交量、成交額呈現大幅增長趨勢。上海黃金交易所全部黃金品種累計成交量雙邊1.60萬噸（單邊0.80萬噸），按年增長4.57%，成交額雙邊10.70萬億元（單邊5.35萬億元），按年增長42.85%；上海期貨交易所全部黃金品種累計成交量雙邊5.54萬噸（單邊2.77萬噸），按年增長91.17%，成交額雙邊30.52萬億元（單邊15.26萬億元），按年增長143.69%。

2025年一季度，中國國內黃金ETF持倉增長23.47噸，較2024年一季度增倉5.49噸按年增長327.73%。至3月底，國內黃金ETF持有量為138.21噸。

從指數角度來看，SEG黃金9999一季度淨流入158.36億元，上海金指數淨流入14.48億元。

事實上，4月份在地緣政治因素的影響下，金價繼續狂飆，COMEX黃金價格一度飆漲至3,500美元/盎司。

4月1日-4月11日，世界黃金協會(WGC)的數據顯示，流入中國實物黃金ETF的投資已超過第一季度的總流入，並超過了美國黃金ETF的流入量。世界黃金協會高級市場策略師裏德周一在社交媒體上表示，4月前11天，中國黃金ETF持倉增加了29.1噸。相比之下，一季度的流入量為23.5噸。

「如果今年第一季度主要受美國關稅相關的黃金流動和西方ETF購買的影響，那麼第二季度的主題可能會截然不同，即中國投資者對黃金的興趣激增，」他說。數據顯示，儘管第一季度在美國上市的黃金ETF的交投活動處於領先地位，但4月迄今為止，這些ETF的淨流入落後於中國，為27.8噸。

儘管COMEX黃金價格上周觸及至3500美元/盎司後回落，但資金依然蜂擁進黃金ETF。SGE黃金999最受資金青睞，上周淨流入158.93億元，上海金合計淨流入23.52億元

對於國際金價近期的大漲，有國際投行認為亞盤時段的買盤能力不容小覷，尤其是中國的買盤。

高盛FICC交易員Adam Gillard最新報告指出，上期所的中國商品交易顧問（CTA）對芝商所（CME）金價的影響程度被嚴重低估。

數據顯示，4月22日黃金價格觸及3,500美元/盎司時，僅3家中國經紀商就合計交易了約212000手CME等量合約，相比之下，CME今年至今的平均日交易量約為240000手。

該研報還提及上海期貨交易所（SHFE）交易量與 CME 交易量的比率已創下歷史新高，證明了中國資金流通過 SHFE/CME 套利再平衡及隨後的中國境外 CTA 影響，對離岸金價產生了巨大的影響。

上海黃金交易所（SGE）的實物黃金成交量已達到十年高點，且在金價處於歷史最高水平時，實物黃金溢價仍然為正，這與通常情況下中國買家對價格敏感的特性相悖，可能是保險入局黃金市場的早期信號。

2月7日，國家金融監管總局印發《關於開展保險資金投資黃金業務試點的通知》，明確保險公司可以中長期資產配置為目的，開展投資黃金業務試點。3月25日，工商銀行北京市分行聯合中國人壽保險股份有限公司在國家金融監管總局關於開展保險資金投資黃金業務試點的新政框架下，完成全國首筆保險資金黃金投資詢價交易，這是險資入市的首批黃金交易。