Q1全球黃金需求創近10年最高　「沽神」料金價3年內升至5000美元

世界黃金協會(WGC)周三表示，2025年第一季度全球黃金需求(含場外交易)按年增長1%至1,206公噸，為2016年以來的最高一季度水平。

其中，黃金ETF資金流入大幅回升，推動總投資需求增長至552噸，按年增長170%，這是自2022年第一季度以來的最高水平。第一季度金條和金幣需求保持在325噸的高位，比五年季度平均水平高出15%。全球黃金首飾需求(實物需求的主要類別)下降21%至380.3噸，為2020年疫情以來最低水平。黃金需求的另一個主要來源——各國央行第一季度的購買量減少了21%至243.7噸。

有「沽神」之稱的著名對沖基金經理、億萬富翁保爾森（John Paulson）。（Reuters）

「沽神」預測金價三年內升至5000美元水平

金價早前破頂，市場樂觀情緒不絕。美國億萬富翁投資者、有「沽神」之稱的John Paulson預測，央行購買黃金及全球貿易緊張局勢將可能推動金價在2028年前升至每盎司5000美元附近。他認為這是合理的數字，又指隨着央行和人們尋求更穩定的來源，黃金的地位將會提高。

John Paulson解釋，俄烏衝突下西方國家沒收俄羅斯持有的外匯儲備，對世界各國央行大量投資黃金起催化作用，尤其是中國。全球貿易的不確定性，部分來自美國的關稅，進一步支持黃金。Paulson為美國愛達荷州黃金和銻開發商Perpetua Resources最大股東，上周從巴里克黃金購入NovaGold阿拉斯加Donlin黃金項目的四成權益。