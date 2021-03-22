澳洲會計師公會：本港小型企業商業信心跌至新低

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-22 14:24

疫情持續肆虐及經濟衰退的背景下，本港小型企業的商業信心跌至新低。澳洲會計師公會於今日（22日）發布的2020至21年度「亞太地區小型企業調查」。

調查顯示，有16%的本港企業去年錄得增長，展望2021年，亦僅有21%的企業預計將會實現增長，是次調查所覆蓋亞太地區11個市場中最低，亦是連續兩年在受訪市場中排名最低。另外，僅有12%的受訪者預計會在今年增加員工。

澳洲會計師公會2021年大中華區分會會長陳銘嚴先生表示，政府計劃派發電子消費券，有助於刺激本地的零售業，但他重申本港經濟前景須視乎疫情會否受控。

65%企業料恢復業務至少花1年時間

澳洲會計師公會2021年大中華區分會會長陳銘嚴表示，53%的受訪者認為疫情是最主要影響對其業務運營的原因，其中65%預計至少需要一年才能從疫情中恢復。他續指目前全球經濟和疫情仍有不確定性，將持續影響小型企業的營商環境，若本港的社交距離措施仍持續，不排除本港失業率會繼續輕微上升至7.5%。

陳銘嚴表示，對於政府計劃派發電子消費券，相信對於小型企業來說是一個好機會可體驗電子支付和電子商務的優勢，亦有助刺激本地的零售業，但他重申本港經濟前景須視乎疫情會否受控。

是次調查於去年11月9日至12月10日進行，涵蓋了亞太地區11個市場，當中包括澳洲，中國内地，馬來西亞和越南等4,227家小型企業的觀點，以了解其經營策略和發展前景，至於香港地區亦有306家小型企業參與其中。