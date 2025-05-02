滙豐︰獲准在香港設立專屬自保保險公司

滙豐宣布其獲保險業監管局核准，在香港設立專屬自保保險公司。 該新公司, Wayfoong (Asia) Limited於2025 年5月1日開業，並為首間紮根本港的國際金融機構成立的專屬自保保險公司。一直以來，保險業監管局推出一系列便利措施予專屬自保保險公司，旨在把香港打造為具有吸引力的專屬自保保險公司註冊地，並鞏固其作為全球風險管理中心的地位。

Wayfoong (Asia) Limited 將成為滙豐整合及分散可承保風險的工具，為香港員工福利的風險，以及滙豐其他亞洲市場的風險提供再保險。

滙豐同時宣布鄭宇清兼任Wayfoong (Asia) Limited 之行政總裁，於5月1日生效。鄭宇清現時為滙豐環球保險業務首席營運總監。

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示：｢在香港政府擴闊專屬自保保險公司可承保風險的範圍後，我們看到新機遇。香港是一個充滿活力的市場，具備優秀的風險管理產品和服務。新的專屬自保保險公司不單有利促進協同效應，增強我們在本地的營運能力，還可協助我們在亞洲發展。我們很榮幸能夠支持鞏固香港作為全球資產、財富和風險管理領導地位的舉措。｣

滙豐環球保險業務行政總裁文德華表示：｢滙豐很榮幸作為首間紮根於香港的國際金融機構在本地成立專屬自保保險公司。 作為香港處於領導地位的保險公司，我們對香港能吸引國際客戶及承保國際風險充滿信心。將香港確立為專屬自保保險公司的首選註冊地是提升其作為亞洲再保險和風險管理中心地位的重要一步。我們很期待能在這趟旅程參與其中。｣