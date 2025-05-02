港3月零售額按年挫3.5%　汽車瀉近50%　超市貨品逆市升半成

政府統計處今日（2日）發表最新的零售業銷貨額數字。3月的零售業總銷貨價值的臨時估計為301億元，較2024年同月下跌3.5%。今年首季的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌6.5%。

扣除其間價格變動後，3月的零售業總銷貨數量的臨時估計較去年同期下跌4.8%。今年首季的零售業總銷貨數量的臨時估計下跌8.3%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，3月珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值按年下跌3.9%。其次為服裝（銷貨價值下跌10.8%）；百貨公司貨品（下跌5.0%）；汽車及汽車零件（下跌46.4%）；燃料（下跌3.9%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌7.7%）；中藥（下跌1.0%）；書報、文具及禮品（下跌0.9%）；傢具及固定裝置（下跌17.3%）；以及眼鏡店（下跌2.7%）。

另一方面，其他未分類消費品的銷貨價值上升0.6%。其次為超級市場貨品（銷貨價值上升5.2%）；藥物及化妝品（上升1.2%）；食品、酒類飲品及煙草（上升7.8%）；以及電器及其他未分類耐用消費品（上升6.7%）。

政府發言人表示，2025年3月的零售業總銷貨價值經季節性調整後按月進一步上升，按年跌幅繼續收窄。第一季合計，零售業總銷貨價值經季節性調整後恢復按季上升。

展望未來，發言人指出內地經濟持續穩步增長、政府積極通過推動旅遊業及盛事項目以刺激消費市道，以及就業收入上升會繼續支持零售業。然而，環球經濟前景不確定性上升和消費模式轉變的持續影響會對零售業帶來挑戰。