港交所︰約30家公司計劃以A+H股形式掛牌　冀更多特專科企上市

多隻已在內地掛牌的企業計劃來港發行H股，當中包括汽車電池生產商寧德時代，早前更傳出該公司擬在港集資390億元。港交所環球上市服務部主管徐經緯表示，目前已提交申請或公開宣布上市意向而言，有約30家公司計劃在香港進行A+H上市。香港可以為新經濟、人工智能、新能源及科技獨角獸提供很好的上市平台，至今已有3家公司循第18C章上市，期望見到更多特專科技公司上市。



徐經緯又說，希望幫助更多海外上市公司回港上市，港交所一直接洽的海外上市公司包括在美國上市，然後回流香港上市的內地美國預託證券（ADR），現時已有逾30家這類ADR回流香港上市。其次是已在國際交易所上市的海外公司，在香港作雙重上市，可為公司帶來更大的潛在投資者基礎，並將股份的交易時段拉長。

在亞洲區內，東盟與香港一直是關係非常密切的夥伴。港交所與亞洲區、尤其是東盟地區發行人的對話顯著增加，好些正考慮招股上市的公司都在研究來香港上市的好處。在過去數個月，已有數家東盟公司成功在香港上市的例子，相信這趨勢會持續下去。

港交所最近還實施了好些其他措施，其一是將泰國證券交易所加入認可證券交易所名單，然後有一家泰國飲料公司已遞交正式申請。他補充，中東地區也是該所致力發展的市場。該所宣布今年內在沙特阿拉伯利雅得開設辦事處，並已與沙特證交所集團簽訂合作備忘錄，希望能加強香港與整個中東地區的合作關係。

首季新股集資額177億元

他說，自去年夏季以來，新股市場非常熱鬧，IPO集資額大幅上升，今年首季有17家新上市公司，集資額約177億元，按年增長兩倍多，上市申請數目可見很多大型及具質素公司。後續發行市場更為活躍，首季後續市場集資逾180億美元，按年增長20倍。

他稱，香港市場和香港交易所可以提供的，就是他們當地市場以外另一個可以相輔相成的上市平台。因為香港市場有許多國際投資者；加上可透過互聯互通機制接觸到中國在岸投資者，他們若在香港作雙重上市可以為國際公司帶來更大的潛在投資者基礎。此外，特別是對於本身不是在亞洲時區進行交易的公司來說，雙重上市可以使其股份在任何日子的交易時段都再長一點，是相當大的優勢。

正研究「REIT Connect」

徐經緯指，不論在亞洲或全球，香港都是流通性最高的市場之一，在港上市有多個好處，公司能夠建立國際業務關係，隨著在國際上不斷擴張，可運用香港上市股票，為員工提供受限制股票或股票期權，甚至可以用香港上市股票作為日後併購交易的收購貨幣。

他指，港交所有關首次公開招股（IPO）市場定價的諮詢已經結束，相信很快會公布諮詢結果，並推出優化措施。科企專線已在籌備中，亦正研究「REIT Connect」。