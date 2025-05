真正令股神擔憂根源曝光！　巴菲特最新洞見一文看清

又是一年奧馬哈之約~

94歲高齡的巴菲特全程出席2025年巴郡股東大會,今年的股東大會也被視為史上最重要的一場,也可能是巴菲特最後一次全程參與的股東會。

巴菲特開場講到:這是我第60次參加年度大會,這是最大的一次,我認為它將是最好的一次。

巴菲特最新洞見來了!巴郡2025年股東大會主要看點:

1.關於如何處理儲備的天量現金?明天就出現機會的可能性微乎其微,但五年內發生的概率並不低。我們現金數量確實是相當高,但好的機會不會每一天都出現。不正確或不正當的投資,反而會損害投資人的利益。機會並非以有序的方式出現。巴郡在投資時非常謹慎,過去80年交易1600萬次,但只有極少數能真正吸引他們。

PS:巴郡目前龐大的現金儲備近乎極端。過去一年,巴菲特收縮戰線,大幅減持美股,現金儲備再創歷史新高!

截至2025年第一季度的最新訊息披露,巴郡的現金儲備增從2024年底的約3340億美元上升至創紀錄的3477億美元,巴菲特仍在等待合適的投資機會。

巴郡已連續第十個季度成為股票淨賣出方,今年一季度淨賣出47億美元的股票資產。

2.美國財政政策才是我真正擔憂的根源。美國當前的財政決策機制及其背後的政治動機,正在系統性削弱貨幣價值。這不僅發生在美國,更是全球普遍現象。我們至今沒有建立任何有效防禦體系,貨幣貶值就像達摩克利斯之劍高懸頭頂。

3.美國正在經歷巨大的革命性變化。但是回望過去百年,我們一直處在變化中,我們一直在批評各種事物。我認為自己出生在美國非常幸運,自上世紀30年代我出生以來,一切都發生了巨大改變。我們經歷了大蕭條,經歷了世界大戰,我不會為我們的現狀感到沮喪,也不認為當前的問題會持續很久。

