真正令股神擔憂根源曝光！　巴菲特最新洞見一文看清

又是一年奧馬哈之約～

94歲高齡的巴菲特全程出席2025年巴郡股東大會，今年的股東大會也被視為史上最重要的一場，也可能是巴菲特最後一次全程參與的股東會。

巴菲特開場講到：這是我第60次參加年度大會，這是最大的一次，我認為它將是最好的一次。

巴菲特最新洞見來了！巴郡2025年股東大會主要看點：

1.關於如何處理儲備的天量現金？明天就出現機會的可能性微乎其微，但五年內發生的概率並不低。我們現金數量確實是相當高，但好的機會不會每一天都出現。不正確或不正當的投資，反而會損害投資人的利益。機會並非以有序的方式出現。巴郡在投資時非常謹慎，過去80年交易1600萬次，但只有極少數能真正吸引他們。

PS：巴郡目前龐大的現金儲備近乎極端。過去一年，巴菲特收縮戰線，大幅減持美股，現金儲備再創歷史新高！

截至2025年第一季度的最新訊息披露，巴郡的現金儲備增從2024年底的約3340億美元上升至創紀錄的3477億美元，巴菲特仍在等待合適的投資機會。

巴郡已連續第十個季度成為股票淨賣出方，今年一季度淨賣出47億美元的股票資產。

巴菲特指，巴郡現金數量確實是相當高，但好的機會不會每一天都出現。（Reuters）

2.美國財政政策才是我真正擔憂的根源。美國當前的財政決策機制及其背後的政治動機，正在系統性削弱貨幣價值。這不僅發生在美國，更是全球普遍現象。我們至今沒有建立任何有效防禦體系，貨幣貶值就像達摩克利斯之劍高懸頭頂。

3.美國正在經歷巨大的革命性變化。但是回望過去百年，我們一直處在變化中，我們一直在批評各種事物。我認為自己出生在美國非常幸運，自上世紀30年代我出生以來，一切都發生了巨大改變。我們經歷了大蕭條，經歷了世界大戰，我不會為我們的現狀感到沮喪，也不認為當前的問題會持續很久。

美國經濟： Mo Farah and training partner Bashir Abdi supermarket shopping on August 25, 2019 in Flagstaff, United States. （Getty）

4.日本貿易公司「業務遍佈全球」，在過去表現非常優秀。我們不會立刻賣掉日本五大綜合商社的投資股票，至少現在沒有發生，在以後的十年之中也不會發生。巴郡還會擴大與日本公司的聯繫，目前在日本的投資已達200億美元，甚至希望當初我們投資的是1000億美元而不是200億。

5.貿易不應該成為武器。美國應該尋求與世界其他國家進行貿易，我們應該做我們最擅長的事情，他們也應該做他們最擅長的事情。

6.巴菲特在談到與1929年股市崩盤等時期相比當前股市的波動時表示：「這算不上是大幅波動。」

自從收購巴郡後，公司股價曾經發生過3次短時間裏50%以上的大跌，而且公司當時的基本面沒有問題。與歷史上的大崩盤相比，過去幾十天的下跌根本不算什麼。

給擔心自己的投資組合會周期性波動的人的一些建議：應該改變自己的投資理念，並去適應這個世界 —— 世界是不會來適應他們的。

巴菲特指，就房地產而言，交易談判比股票困難得多。

7.每個人都會遇到挫折，這就是人生的一部分。有的人會很幸運，有的人會很倒黴。會專注於生活中美好的事物，而非不幸之事。生活可以很精彩，儘管其中也可能遭遇重大挫折。

8.就房地產而言，交易談判比股票困難得多，需要花費大量時間，涉及多方。

9.你要耐心等待那個難得的時機...對於合情合理的交易，行動時不該猶豫；而對於那些空談永遠不會發生之事的人，無需浪費時間。

10.如果你工作的地方是你喜歡的地方，就是最好的地方。他強若不喜歡一份工作，很難長久堅持，就像聽到對味的音樂，你會一直聽下去。別在意起薪，但要選對老闆和方向。你交往的人非常重要，你應該和比你優秀的人在一起，你會朝着你所交往的人的方向前進。