關稅戰│特朗普讚北京最新表態　稱願在「某個時候」降低中國關稅

據彭博報道，美國總統特朗普表示，他願意「在某個時候」降低對中國商品加徵的關稅，因為當前進口稅率已經高到了這兩個世界上最大的經濟體幾乎停止貿易往來的地步。

特朗普對中國商品加徵了最高達145%的關稅。作為反制措施之一，中國也對美國產品加徵了125%的進口稅。雙方的針鋒相對衝擊了市場，並可能推高製造設備以及服裝和玩具等許多美國人依賴的平價商品價格。

「在某個時候，我會降低它們的，否則就根本沒辦法跟他們做生意了，但他們非常想和我們做生意，」 特朗普在接受全國廣播公司Meet the Press節目主持人Kristen Welker採訪時說。該節目周日播出。

特朗普還指出，中國經濟近期陷入了困境。官方製造業採購經理指數顯示，中國工廠活動陷入2023年12月以來最嚴重的收縮。新出口訂單降至2022年12月以來的最低水平，並錄得當年4月上海進入防疫封控以來的最大跌幅。

特朗普還稱讚了中國政府最近的表態，認為北京發出了「積極的」信號。他同時重申兩國之間可能達成的任何協議都必須「公平」。

美國總統特朗普表示，他願意「在某個時候」降低對中國商品加徵的關稅。（Reuters）

中國周五表示，正在評估與美國進行貿易談判的可能性，這是北京自特朗普上個月大幅對華加徵關稅以來首次透出或同華府磋商的口風。

「中方注意到美方高層多次表態，表示願與中方就關稅問題進行談判。同時，美方近期通過相關方面多次主動向中方傳遞信息，希望與中方談起來，」 中國商務部發言人周五表示，「對此，中方正在進行評估。」

特朗普周日在空軍一號上告訴記者，他本周沒有計劃與中國國家主席習近平通話，他表示，中美「正在談論不同的事情」。

特朗普補充說，華盛頓正在與中國等幾個國家進行貿易談判，並強調他正在尋求一項「公平的協議」，並重申「中國多年來一直在佔我們便宜」的說法。