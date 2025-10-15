配合中小企升級轉型｜有銀行推出1800萬政府擔保商業貸款

美國關稅政策變化急速，在地緣政治與經濟格局劇變之下，跨境貿易成本不斷上升，市場前景難以預測，首當其衝肯定是缺乏現金流，兼面對愈見苛刻融資條件的中小企。但原來有數字銀行早在關稅事件前就推出了支援中小微企業的融資計劃 ─ Fusion bank（富融銀行）的商業分期貸款不僅無需抵押品，而且貸款額度高達港幣1800 萬元*¹。



關稅戰瞬息萬變，政治環境波動，令金融市場顯著波動。環球經濟接連有「黑天鵝」現身，進一步增加中小企營運風險，令疫情後早已在「捱打」狀態的本地中小企經營環境更加困難，不但要面對傳統出口市場逐步萎縮的困境，而且要應對主要貨幣波動導致利潤空間不斷壓縮的問題。更令人憂慮的是，現階段仍看不到困局終點，企業若無穩健的資金調配能力，一旦日後市場稍有波動便可能陷入現金流斷裂的困境。

中小企融資環境愈見嚴峻

中小企老闆這幾年大概都面對過以下情況：申請貸款時需提交大量資料如財務報表、交易證明、租務證明、稅單等，審批過程漫長繁複。然而，在經歷多輪往來，中小企最終可能只獲批小額貸款，甚至被拒絕，這情況既不能配合中小企應急周轉的現實所需，亦難以協助它們把握一瞬即逝的商機。久而久之，中小企將慢慢陷入融資困難、抗風險能力下降、融資成本上升的惡性循環困局。

中小企佔全港企業總數近98%，絕對是本港經濟基石，但在傳統融資體系中卻長期面對重重門檻，狀況更不斷惡化。一般銀行往往要求企業提供物業作抵押，但近年本地物業估值回落，難免影響貸款批核空間。

推「政府擔保」大額商業分期貸款方案

面對中小企的融資痛點，Fusion Bank （富融銀行）推出大額商業分期貸款，貸款額最高可達港幣 1800 萬元，同時支持港幣、美元及人民幣三種貨幣。該產品最大賣點為無需抵押品，意味著即便企業未能提供資產或物業估值下降，其貸款申請仍可順利推進。此外，該大額商業分期貸款適用於香港按證保險有限公司「中小企融資擔保計劃」*²下的「八成信貸擔保產品」及「九成信貸擔保產品」，有利企業獲得更高融資以捕捉商機、升級轉型。

Fusion Bank 更採用客戶經理一對一服務模式，不論貸款金額高低，從開戶、會面洽談、提交申請、貸款審批、申請政府擔保以至提取貸款，每個環節均有專屬客戶經理全程跟進，令企業在不同階段都能獲得及時的協助與建議。

積極響應金管局呼籲 履行中小企融資專責小組方針

由金管局、香港銀行公會及18家活躍於中小企貸款的銀行組成的「中小企融資專責小組」於去年成立。專責小組透過逾160場交流會深入瞭解零售、批發、進出口、建造及運輸業的營運痛點，並推出針對個別行業的支持措施；同時預留融資空間，協助企業邁向數碼升級轉型之路。成員銀行預留的中小企專項資金，由2024年10月的3700億港元增至今年4 月的逾3900億港元。

Fusion Bank作爲中小企融資專責小組成員之一，一直視支持本地中小企發展為長遠業務重點，日後將繼續積極響應金管局呼籲，盡力幫助中小企升級轉型，並主動走訪各大商會與企業交流，深入瞭解中小企需求，用行動支持中小企！

借定唔借？還得到先好借！

*1. 最終批核結果及貸款金額視乎個別情況及本行的最終審批而異

*2. 中小企融資擔保計畫（SFGS）由香港按揭證券有限公司（HKMC）的全資子公司香港按證保險有限公司（HKMCI）提供。成功申請後，HKMCI將收取擔保費。有關詳情，請瀏覽HKMC之中小企融資擔保計算器網頁。

