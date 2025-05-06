埃及富豪稱私募行業黃金時代已過　投資者無法取得回報　非常沮喪

埃及企業家兼億萬富豪投資者Nassef Nassef Sawiris接受英國《金融時報》採訪時表示，私募股權的黃金時代已經過去，這些基金現時無法退出投資，投資者也得不到任何回報，「非常沮喪」。



報道指出，在後疫情時代交易活動和IPO放緩下，私募基金坐擁大量資產，卻難以找到出口，有投資者更表示，「我在過去五、六年裏沒見到任何回報，也沒有向我返還任何現金」。

作為投資者之一的的Nassef Sawiris，更特別譴責私募機構利用「延續基金」（continuation funds）來循環資本的做法，即是指私募機構不是將資產出售予另一所有者或進行公開上市，而是將資產轉移到一個他們仍然保持控制的新基金。他認為，「延續基金」是有史以來最大的騙局，因為私募機構會稱賣不掉業務，需要再次對其加槓桿。

批評私募基金投放較少時間於管理

Nassef Sawiris也批評私募基金的優先事項，相較於關注投資組合公司的營運表現，更關心為投資工具籌集資金。他稱，私募基金把90%的時間花在募資上，只有10%的時間用於管理業務，「參加董事會會議，舉行董事會晚宴」，就是他們未能執行計劃的原因。

Nassef Sawiris又表示，在私募股權行業之中，最有可能成功的是已經壯大到像黑石集團（Blackstone）般的金融機構，因其能夠挑戰主要貸款銀行；亦即暗示私募行業的未來或許將屬於那些能夠轉型為更全面金融服務提供商的巨頭。