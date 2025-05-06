余偉文料大型IPO將至　港元需求續強　拆息或回落

立法會財經事務委員會會議中，金管局總裁余偉文表示，近期港元強勢原因有三，預計近期港元需求續強，且伴隨資金的增加，港元拆息或將回落。



不過他強調，港元市場交易並無異常，承接的美元也將用於投資。

三大原因推升港元

他解釋稱，其一今年首季受惠於Deepseek效應等，港股表現佳，不少南向資金流入買股票，對於港紙需求增加。

其二，亞洲貨幣有平倉需求，不單港元，台幣、泰銖等區內其他貨幣，都有升值。

其三，余偉文預計，還有大型IPO來港上市，會刺激港元需求，且近來正值上市公司派息期，料近來港元需求續增。但他強調稱，港元市場沒有出現異常，仍然在有序進行。

料港元拆息回落 對香港正面影響

由於近期港元三度觸發強方兌換保證，金管局入市注入1,166億元，之後的銀行結餘將至1,614億元。

余偉文指，伴隨資金增加，預計港元拆息會回落，但由於聯匯制度，仍需視乎美息走勢，以及對於港元的需求。

他亦表示，伴隨中美息差的轉變，市場是否會出現套息交易，令港元走勢變化，還要慢慢視乎後市。

不過他認為，港元利率的下降，總結餘增加，對於香港是好事，不單可以幫助企業減少利息壓力，也可以幫助市民減輕供樓負擔，金管局最緊要都是做好自己，加強防備，穩中求勝。