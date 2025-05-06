證監會與出訪阿聯酋　與阿布扎比及迪拜監管機構及Web3業界會面

證監會中介機構部執行董事葉志衡，及中介機構部總監兼金融科技組主管黃樂欣，上周於阿拉伯聯合酋長國阿布扎比和迪拜與監管機構及Web 3業界會面，交流有關虛擬資產的見解及經驗。



證監會指出，葉志衡與阿聯酋證券商品委員會（Securities and Commodities Authority of the United Arab Emirates）、阿布扎比國際金融中心金融服務監管局（Financial Services Regulatory Authority of the Abu Dhabi Global Market）、迪拜金融服務管理局（Dubai Financial Services Authority）及迪拜虛擬資產監管局（Virtual Assets Regulatory Authority of Dubai）的高層進行了深入討論。討論主要圍繞虛擬資產監管方式的不斷演進，以及監管該領域運營的公司的經驗，這與證監會在ASPIRe路線圖下促進切合實際政策制定的目標一致。

在與Web 3業界的會議上，主要持份者強調業界發展有賴清晰明確和一致的監管，並指出平衡監管對於促進發展及減少系統性漏洞的重要性。

通過與區內合作夥伴交流，證監會致力於加強與中東市場的連繫，以及探索跨境合作的機會，與證監會在深化其海外網絡的宏觀政策目標相契合。

葉志衡表示：「證監會將繼續主導虛擬資產監管的相關工作，通過促進國際合作及實施健全標準，確保市場監管良好和安全。透過建立全球合作夥伴關係和實施全面的監管措施，證監會致力將香港定位為金融創新的領先樞紐。」