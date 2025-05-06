外匯基金美元資產降至79%　余偉文稱逐步縮所持美債年期

美債在4月初時遭遇拋售危機，外界關注會否對外匯基金帶來衝擊。金管局總裁余偉文解釋稱，當時美債波動除卻有關稅衝擊的因素，另一邊廂，還有對沖交易的技術性因素，有出於平倉的原因，但本港首季債券收入，兼具債價與債息。



美元資產降至79% 分散至歐元、人幣乃至私募基金

他解釋稱首先外匯基金，較之於幾年前，已經在減少對於美國資產的投資，目前支持組合和投資組合加在一起，美元資產約佔比79%，該比例較幾年前的90%以上，已經有所下降。

此外，不單是美元資產，目前外匯已經的投資，已經逐漸分散至人民幣、歐元以及日圓資產，甚至有部分私募基金和房地產，增加長期回報。

余偉文表示，外匯基金已將持有的美債年期縮短。(黃浩謙攝)

已逐漸縮短所持美債年期

即便單計美元資產，余偉文續解釋稱，外匯基金的一半是支持組合，是支持港元的貨幣基礎，需要以美元計價的短期流動性高的資產，又強調外匯基金的投資是分散的。

不過今次危機，主要波及的仍是長年期美債，短年期美債並沒有受到嚴重衝擊，出於流動性考慮，金管局已經在逐步減少美債的持有年期，足以分散風險。

展望第二季度表現，余偉文表示4月市況已經非常波動，需要視乎後續貿易談判進度，中美可不可以一起對話，通脹是不是會上升，有好多不明朗因素，現在預測屬為時尚早。

與內地當局溝通 擬增加跨境理財通產品種類

此外，針對穩定幣，余偉文也認為，目前主要採用美元穩定幣，是基於美元長期獨大的背景，相信日後可以出現港元、人民幣的穩定幣。

他形容稱，日後可能有跨境支付就是使用人民幣穩定幣，目前離岸人民幣業務走勢已然很好。但他也指出，目前國際仍有七至八成的貿易，使用美元結算，完全取代仍然需要時間，

金管局指，始終有和內地當局保持聯絡，部署短期長期策略。當中就包括推進將人民幣雙櫃枱，納入港股通。

副總裁阮國恒補充稱，對於南北資金的互聯互通，目前正考慮在跨境理財通中，加入部分風險性更高的產品，提升個人額度，以及便利銷售方法，會保持與內地的溝通。

關稅戰下 延長貿易融資還款期

而談及關稅戰下香港商品出口，余偉文同樣指出，香港商品對於北美的出口在減少，而對於東盟等地區的比例增加。銀公也有設立小組，幫助搭建本港和中東、東盟的走廊，幫助金融服務和融資貿易可以跟得上。

阮國恒也指，已經通知銀行，延長貿易融資的還款期，幫助中小企減輕負擔，業界反嚮正面。