內地三大金融巨頭齊聚　人行潘功勝：降準0.5個百分點　降息0.1厘

國務院新聞辦今日（7日）舉行新聞發佈會，人民銀行行長潘功勝、國家金融監管總局局長李雲澤、中國證監會主席吳清出席，介紹「一攬子金融政策支持穩市場穩預期」有關情況。



降準0.5個百分點 降息0.1厘

潘功勝宣佈，人民銀行將推出三大類別，合計十項措施刺激市場。他首先宣佈，將降準0.5個百分點，預計為市場提供1萬億流動性；另外降低政策利率0.1個百分點，預計帶動LPR 同步下行約0.1個百分點。

降低個人住房公積金貸款率0.25個百分點

另外，將降低個人住房公積金貸款率0.25個百分點，5年期以上首套房利率由2.85%降至2.6%，其他期限的利率同步調整。

潘功勝。

三大類 十項措施

潘功勝介紹指，雖然4月以來，面對較大的外部衝擊，國內金融市場仍然體現出韌性，上證指數在4月7號下跌後，迅速反彈；人民幣對美元匯率貶值後，目前回升到7.2水平，人民幣兌美元匯率，較之於去年底升值約1%。目前十年期國債收益率約為1.65厘。

他表示，人行將加大宏觀調控政策，推出一攬子貨幣政策措施，有3大類涉及10項措施，包括數量型政策，即降準等措施；價格型政策，包括下調政策利率，降低結構性貨幣政策工具利率，降低公積金貸款利率；結構型政策，完善現有結構性貨幣政策工具，並創新新的政策工具。

第一，降低存款準備金率0.5個百分點，預計將向市場提供長期流動性約1萬億元。

第二，完善存款準備金制度，階段性將汽車金融公司、金融租賃公司的存款準備金率，從目前的5%調降至0%。

第三，下調政策利率0.1個百分點，即公開市場7天期逆回購操作利率從目前的1.5%調降至1.4%，預計將帶動貸款市場報價利率（LPR）同步下行約0.1個百分點。

第四，下調結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點，包括：各類專項結構性工具利率、支農支小再貸款利率，均從目前的1.75%降至1.5%；抵押補充貸款（PSL）利率從目前的2.25%降至2%。

第五，降低個人住房公積金貸款利率0.25個百分點，五年期以上首套房利率由2.85%降至2.6%，其他期限的利率同步調整。

第六，增加3000億元科技創新和技術改造再貸款額度，由目前的5000億元增加至8000億元，持續支持“兩新”政策實施。

第七，設立5000億元服務消費與養老再貸款，引導商業銀行加大對服務消費與養老的信貸支援。

第八，增加支農支小再貸款額度3000億元，與調降相關工具利率的政策形成協同效應，支持銀行擴大對涉農、小微和民營企業的貸款投放。

第九，優化兩項支持資本市場的貨幣政策工具，將證券、基金、保險公司互換便利5000億元和股票回購增持再貸款3000億元額度合併使用，總額度8000億元。

第十，創設科技創新債券風險分擔工具，央行提供低成本再貸款資金，可購買科技創新債券，並與地方政府、市場化增信機構等合作，通過共同擔保等多樣化的增信措施，分擔債券的部分違約損失風險，為科技創新企業和股權投資機構發行低成本、長期限科創債券融資提供支援。