中證監：助受關稅影響較大公司紓困　中央匯金發揮類平準基金作用

國務院新聞辦今日（7日）舉行新聞發佈會，人民銀行行長潘功勝、國家金融監管總局局長李雲澤、中國證監會主席吳清出席，介紹「一攬子金融政策支持穩市場穩預期」有關情況。



證監會主席吳清談及關稅表示，美國的關稅嚴重衝擊了全球的經貿秩序，但正如國家主席習近平所稱，中國經濟是一片大海，不是一片小池塘，中國擁有超大規模的內需和潛在需求是底氣，將幫助受關稅影響較大的公司，紓困解難。



幫助受關稅影響較大公司 紓困解難

吳清表示，美國的關稅嚴重衝擊了全球的經貿秩序，將幫助受關稅影響較大公司，在股權質押、再貸款、募集資金等方面，增加監管的包容度，幫助紓困接難。

他表示，上市公司的經營不可避免的受到關稅影響。A股上市公司作爲中國經濟的重要優秀企業群體代表，有強大的韌性和適應能力，超大規模的內需和潛在的需求是底氣，A股上市公司近9成收入來自國內。第一季度，上市公司凈利潤增長3.6%，實體經濟類的上市公司凈利潤增長了4.3%。

中證監：助受關稅影響較大公司紓困。

支持中央匯金 發揮類平準基金作用

此外，其指出，將全力鞏固市場維穩向好的勢頭，動態完善應對各類外部風險攻擊的工作預案，全力支持中央匯金公司發揮類平準基金作用，配合人民銀行的支持，會是有力的後盾。