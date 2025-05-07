李雲澤：再批覆600億　擴險資長期投資試點　加快推內房融資制度

國新辦金融政策新聞發佈會上，金融監管總局局長李雲澤提出八項增量政策，當中包括加快出台，與房地產發展新模式相適配的系列融資制度。他指出，目前商業銀行審批通過的樓市白名單貸款，已經增至6.7萬億元（人民幣，下同）。



其續指，將進一步擴大保險資金長期投資的試點範圍。近期擬再批覆600億元，為市場注入更多的增量資金。



李雲澤指，將進一步擴大保險資金長期投資的試點範圍。近期擬再批覆600億元，為市場注入更多的增量資金。

具體而言，推出8項增量政策，一是，加快出台與房地產發展新模式相適配的系列融資制度，助力持續鞏固房地產市場的穩定態勢；

二是，進一步擴大保險資金長期投資試點範圍，引入更多的增量資金；

三是，調整優化監管規則，進一步調降保險公司股票投資風險因數，支持穩定和活躍資本市場；

四是，儘快推出支持小微企業民營企業融資一攬子政策，做深做實融資協調工作機制，助力穩企業、穩經濟；

五是，制定實施銀行業保險業護航外貿發展系列政策措施，對受關稅影響較大的市場主體提供精準服務，全力幫扶穩定經營，拓展市場；

六是，修訂出台併購貸款管理辦法，促進產業加快轉型升級；

七是，將發起設立金融資產投資公司的主體，擴展至符合條件的全國性商業銀行，加大對科創企業的投資力度；

八是，制定科技保險高質量發展的意見，更好發揮風險分擔和補償作用，切實為科技創新提供有力保障。