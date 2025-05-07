極氪盤前升9%　獲吉利提私有化　作價擁13.6%溢價

吉利汽車 （0175）擬私有化旗下﹑於美國上市的極氪，建議作價較極氪在美預託證券（ADR）在紐交所的收市價存13.6%溢價。 受到有關消息刺激，極氪於美股盤前報24.63美元，升9%。



吉利指出為推動內部資源深度整合和高效協同，杜絕重複投入，降低成本，提升企業競爭力，打造長期價值，向極氪提交了非約束性報價函，初步表明其有意進行私有化建議，收購所有已發行及發行在外的極氪股份及美國存託股票。吉利表示，建議以每股極氪股份2.566美元或每股美國存託股票25.66美元作為對極氪的估值。

吉利表示，每名極氪股東及美國存託股票持有人可選擇（i）就每股極氪股份，收取2.566美元現金或1.23股新發行股份，或（ii）就每股美國存託股票，收取25.66美元現金或12.3股新發行股份。吉利表示，建議購買價較於最後交易日美國存託股票於紐交所的收市交易價溢價約13.6%。

吉利指，集團持有極氪已發行及發行在外股本總額約65.7%。倘若私有化建議落實並完成，極氪將成為公司的全資附屬公司，實現私有化並於紐交所退市。

2024年11月8日，在澳洲悉尼國際會議中心，觀眾在極氪汽車展台參觀。（新華社）

擬用現金儲備等用於私有化極氪

吉利表示，預期私有化建議將為集團創建一個統一的上市平台，全面整合極氪的資產及資源，從而提升集團乘用車業務的競爭力。也將有助於集團確定極氪未來的戰略方向，以應對全球市場及經濟挑戰。

由於極氪為面向高端豪華市場的全球豪華電動汽車科技品牌，就集團而言，全資控股極氪具有重大戰略意義。公司擬透過發行新股、現金儲備及債務融資，為私有化建議提供資金。