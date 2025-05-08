恒生指數低開102點 滙豐跌1% 阿里及騰訊均偏軟｜持續更新
撰文：張偉倫
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【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】美國聯儲局於當地時間周三（7日）公布議息會議結果，一如市場人士預期，當局按兵不動，美股三大指數齊反彈，其中道指升284點，並重上41000點大關。亞太區股市方面，日本股市今日（8日）早段跌逾百點。匯市方面，美元於亞洲交易時段偏軟。商品市場方面，現貨金每盎司升0.82%，紐約期金則輕微回落。紐約期油升0.26%。
【09:25】港股低開102點
恒指最新報22589點，低開102點，國指最新8216點，低開26點，科指最新報5185點，低開14點。
消費股今早，蜜雪集團（2097）低開0.2%﹑滬上阿姨（2589）首日掛牌，高開68.5%﹑百威亞太（1876）低開0.4%。
汽車股方面，比亞迪（1211）低開0.6%﹑蔚來（9866）高開0.7%﹑小鵬（9868）低開0.4%。
科技股方面，阿里（9988）低開0.4%﹑小米（1810）低開0.6%﹑騰訊（0700）低開0.6%﹑美團（3690）平開。
金融股方面，滙豐（0005）低開1%﹑友邦（1299）低開1.2%﹑港交所（0388）高開0.1%。