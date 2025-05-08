宏利首季新造業務價值升36%　港澳業務核心盈利多賺17%

宏利金融-S（0945）公布2025年第一季度業績，期內保險新造業務表現創下歷年新高，每股普通股帳面值錄得穩定增長。期內，核心盈利為18億加元，按固定匯率基準計算，比2024年第一季度的水平減少1%。歸屬於股東的淨收入為5億加元，比2024年第一季度的水平減少4億加元。



董事會今天宣佈派發季度普通股股息，就其每股普通股派發0.44加元股息。此股息將於2025年6月19日及之後，派發予在2025年5月21日營業結束時登記在冊的股東。

因應公司在加拿大及美國的「股息再投資及股份購買計劃」，公司將於公開市場上購入普通股，以供參加計劃的股東進行股息再投資並選擇以現金購入股份。這些普通股的購入價將以股份的平均實際購入價為基準，而且沒有任何適用折讓。

核心EPS按年增3%

核心EPS為0.99加元，比2024年第一季度的水平上升3%；EPS為0.25加元，比2024年第一季度的水平下跌48%。核心ROE為15.6%，而ROE為3.9%。「壽險資本充裕測試」(LICAT)比率為137%。相對於2024年第一季度的水平，2025年第一季度的APE銷售額上升37%，新造業務CSM上升31%，新造業務價值上升36%。全球財富與資產管理業務的淨流入為5億加元，低於2024年第一季度所錄得的67億加元淨流入。

宏利總裁兼首席執行官高瑞宏表示：「我們以持續強勁的勢頭開啟了新的一年，本季度保險方面的新造業務表現創下歷年新高。經營保險業務的所有業務部的新造業務價值均錄得雙位數增長，其中亞洲地區按年增長43%，反映了我們在收入表現方面的廣泛實力。全球財富與資產管理業務的核心盈利增長24%，核心EBITDA利潤率擴大290個基點，並實現淨流入。我們還完成了第二宗長期護理再保險交易，這充分證明了我們在為股東創造可持續價值方面專注的執行力及承諾。總體而言，我對本公司在本季度日趨波動的經營環境中取得的業績感到自豪，我們的業績充分反映了公司品牌的實力。」

「自2017年以來，我們所做的工作使公司處於非常強勢的位置。如果沒有全球37,000多名同事的努力耕耘、嚴謹執行及堅定承諾，我們不可能以如此顯著的方式實現了公司的變革。我為我們取得的成就以及積累的勢頭感到非常自豪，並期待着韋寧頓(Phil Witherington)領導公司並寫下新的一頁。」

港澳業務APE按年增172%

至於宏利港澳業務方面，首季APE銷售額40.3億港元，較2024年第一季度增長172%。核心盈利為19.9億港元，較2024年第一季度增長17%，創下採用國際財務報告準則（「IFRS」）第 17 號以來的季度新高。

季內新造業務價值20.1億港元，較2024年第一季度2增長113%。新造業務CSM為17.2億港元，較2024年第一季度增長77%。

宏利香港及澳門行政總裁白凱榮。

宏利香港及澳門行政總裁白凱榮表示：「我們很高興在第一季度錄得十分強勁的業績，APE 銷售額及新造業務價值分別增長172% 及113%，核心盈利及新造業務CSM 均錄得雙位數增幅，而新造業務價值與新造業務CSM亦創下季度新高。這反映所有分銷渠道的銷售額均錄得增長，而這些增長主要受惠於儲蓄、健康與保障類產品針對内地訪客以及本地客戶的強勁銷情。為協助高淨值人士保存、累積及傳承財富，我們成立了專屬的私人客戶財富規劃團隊，為客戶提供專屬服務及支援。此外，為進一步提升醫療保健服務，我們將癌症診斷第二醫療意見服務擴展至香港的三家主要醫院。我們還與一家領先的健康險服務供應商以及大灣區一家知名醫院合作，推出了跨境癌症藥物支援服務，為客戶提供從內地獲取經濟實惠癌症藥物的選擇。展望未來，鑑於在日趨長壽的大趨勢下，消費者對健康、保障及退休規劃需要的認知普遍提高，同時對生活質素的需求也持續攀升，我們將充分把握這方面的機遇以進一步發展業務。」