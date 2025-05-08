富瑞料HIBOR維持在3厘　港銀盈利將臨轉捩點　恒生中銀下半年回購

富瑞認為，美國聯儲局進一步減息前，HIBOR料維持約3厘，這將會令本港銀行的淨息差（NIM）受壓，同時非淨息收入受到經濟放慢及不確定性增長所影響，故此預期港銀盈利已接近轉捩點，相反本港地產股則可受惠於HIBOR，惟按息實際影響仍有限。



富瑞表示，假設4月HIBOR平均為3.6厘，5至6月HIBOR為3.1厘，第二季平均為3.3厘，按季及按年分別下降0.3個百分點及0.9個百分點。

富瑞又指出﹕「70%至80%香港銀行貸款均以浮動的美元或港元利率計價，並按月重新定價，目前支票及活期戶口存款（CASA）利率已降至0.25厘，故港銀透過控制存款成本來紓緩HIBOR下行的空間不大，而利率每降100點子，港銀的淨利息收入就會減少6%至7%。」

實際按息視乎Hibor走勢

富瑞亦表示監管機構將於5月底公布巴塞爾資本協定3.1實施後，銀行最新的資本要求，又預期恒生銀行 （0011） 或於公布中期業績時，宣布20億至30億元回購計劃，中銀香港 （2388） 則要更多時間消除監管障礙，料將於第四季進行50億元回購。

地產股方面，富瑞指，現時實際按息已銷定於3.25厘，除非調低最優惠利率（P），HIBOR需進一步降至1.95厘以下，才能令實際按息出現改變。該行預期，若聯儲局7月減息，港銀或會跟隨將P調低0.25厘，預期CASA利率會在兩次減P後，再次回到0息，但實際按息要進一步回落，則取決於HIBOR走勢。