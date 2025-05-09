恒生指數現升35點　港匯最新報7.7749｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】美英兩國達成貿易協議，刺激美股三大指數於周四（8日）高收，其中反映科技股走勢的納指升幅最大，逾1%。亞太區股市今日（9日）早段承接美股升幅，日本股市升逾300點，並且重上37200點。商品市場方面，金價及油價於亞洲交易時段均上揚。匯市方面，港匯最新報7.7754，美元兌歐元﹑英鎊輕微上揚，兌日圓則偏軟。



【13:58】港股最新升35點

港股最新報22811點，升35點。

港匯方面，港元最新報7.7749。

【12:20】港股半日升1點

港股今早於窄幅上落，半日升1點，報22777點，國指跌21點，報8278點，科指跌83點，報6144點，成交額為967億元。

恒地（0012）今早表現相當突出，半日升5.3%，報23.85元。旗下公司股價走勢個別，恒基發展（0097）升4%﹑煤氣（0003）跌0.3%﹑香港小輪（0050）升0.2%﹑美麗華（0071）跌2.8%。

汽車股方面，小鵬（9868）跌2.3%﹑蔚來（9866）升1%﹑理想汽車（2015）跌3.1%﹑比亞迪（1211）升不足0.1%。

地產及收租股方面，長實（1113）升0.2%﹑新地（0016）升3.1%﹑新世界（0017）跌1%﹑領展（0823）升0.1%。

科技股方面，阿里（9988）升1.2%﹑騰訊（0700）跌0.6%﹑美團（3690）跌0.9%﹑小米（1810）升0.2%。

金融股方面，滙豐（0005）升1.2%﹑港交所（0388）升1%﹑友邦（1299）升0.2%。

【10:03】港股現升93點

港股於高位徘徊，最新報22869點，升93點。

恒地（0012）表現突出，曾高見24.05元，最新報23.8元，升5.1%。旗下香港小輪（0050）升0.2%﹑美麗華（0071）跌1.6%﹑恒發（0097）無升跌﹑中華煤氣（0003）跌0.4%。

【09:25】港股高開80點

恒指最新報22856點，高開80點，國指最新報8320點，高開19點，科指最新報5225點，低開3點。

1個月拆息於周四跌至2.09厘，地產股今早未見有太大反應，長實（1113）平開﹑新地（0016）低開0.3%﹑新世界（0017）平開。

收租股方面，領展（0823）低開0.8%﹑置富產業信託（0778）平開﹑冠君產業信託（2778）平開。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.9%﹑友邦（1299）高開1.2%﹑港交所（0388）低開0.1%。

科技股方面，阿里（9988）高開1.2%﹑美團（3690）高開1.1%﹑小米（1810）高開0.6%﹑騰訊（0700）高開0.4%，重上500元。

出口股方面，申洲國際（2313）高開1.4%。